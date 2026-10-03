Él es Felipe Marín, el niño del Doce de Octubre que cumple su sueño en Atlético Nacional

El sueño del pibe se hizo realidad. Ese que seguramente nació entre las calles y las canchas del barrio Doce de Octubre, donde Andrés Felipe Marín Bernal comenzó a jugar al fútbol y a imaginarse algún día defendiendo los colores de Atlético Nacional. Hoy, a los 19 años, ese niño ya no necesita imaginarlo. Lo está viviendo. Felipe creció en Medellín y comenzó su camino en el club Alfa & Omega. Allí dio sus primeros pasos y posteriormente llegó a Nacional para integrar la categoría sub-10. Tenía esa edad cuando se puso por primera vez la camiseta del equipo que había soñado defender.

A partir de ahí comenzó un proceso que le exigiría paciencia y capacidad de adaptación. Porque antes de encontrar su lugar en el fútbol profesional, Felipe pasó prácticamente por todos los sectores de la cancha. Comenzó como arquero. Después fue extremo, volante, defensa central y hasta centrodelantero. Cada posición le dejó una enseñanza y terminó aportándole elementos para comprender mejor el juego. Ahora, todo ese recorrido se refleja en el volante que empieza a hacerse un lugar en el primer equipo verdolaga.

¿Cuáles son las características principales de Marín?

Felipe Marín es un futbolista ordenado, de buena técnica, aguerrido en la marca y solidario con sus compañeros. Su juego no está basado únicamente en correr o disputar la pelota. También tiene la capacidad de interpretar lo que está sucediendo y anticiparse a las acciones. Esa es precisamente una de las características que más valora el técnico Lucas González.

“Es uno de los que se anticipa a las jugadas, intuye muy bien lo que va a hacer el rival para adelantarse a las jugadas, lee muy bien lo que viene detrás de cada jugada y eso no lo tienen todos los jugadores y esa es una gran virtud de él”. Para el entrenador, esa capacidad de lectura representa una virtud diferencial. Felipe muchas veces parece estar un paso adelante porque entiende lo que puede ocurrir. Llegar al primer equipo Verde es apenas una parte del desafío. Lo verdaderamente difícil es mantenerse y competir por un lugar. Partido a partido dejó de ser solamente una alternativa para convertirse en un futbolista que pelea por un puesto. Su tranquilidad para asumir los partidos y su capacidad para cumplir las funciones que le encomienda el cuerpo técnico le han permitido ganarse un espacio.

Y lo hace en un plantel con futbolistas experimentados y referentes. Pero Marín no parece sentirse intimidado. Su proceso ha sido largo y sabe que cada oportunidad es el resultado de años de trabajo. Dicen quienes lo conocen que fuera de la cancha también ha construido una imagen que genera buenas referencias. Se destaca por su buen trato, su tranquilidad, el respeto hacia los demás y la manera como se relaciona con sus compañeros. Son aspectos que no aparecen en una estadística, pero que también hacen parte de la formación de un futbolista profesional. Detrás de todo ese camino está su familia, que contempla con orgullo cómo aquel niño que comenzó a jugar en el barrio hoy defiende la camiseta de Nacional.

¿Marín ya ha tenido convocatorias con Selección Colombia?

El reto verdolaga ya es suficientemente grande, pero Felipe acaba de recibir una nueva oportunidad para seguir creciendo. El volante fue convocado a la Selección Colombia para disputar los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, en Argentina. Fue una nueva experiencia para un joven que todavía está construyendo su carrera y que, de ahora en adelante, tendrá la posibilidad de representar al país y, por qué no, llegar a la Selección Colombia de mayores. La convocatoria también confirmó que sigue abriendo puertas. Primero fue Alfa & Omega. Después llegó Nacional sub-10. Vinieron años de formación, cambios de posición, aprendizajes y sacrificios, y ahora está el primer equipo, con la posibilidad de seguir compitiendo. El fútbol tiene esas historias que empiezan lejos de los grandes escenarios. Antes del Atanasio Girardot estuvieron las calles del Doce de Octubre.

Felipe Marín recorrió ese camino sin saltarse etapas. Hoy, cuando se pone la camiseta de Nacional, representa también a todos esos niños que juegan en las canchas de los barrios de Medellín. El suyo es un ejemplo de que el talento puede nacer en cualquier lugar y que los procesos, cuando se acompañan de trabajo y paciencia, pueden llevar muy lejos. “Como ya lo he dicho, es un sueño cumplido. Estoy tratando de vivir el presente, manteniendo los pies en la tierra y diciéndole al niño interior que cumplió el sueño y va por más cosas, muchas más”. A los 19 años, tiene otro desafío: demostrar que llegó para quedarse. El barrio 12 de Octubre lo vio crecer. Nacional lo formó. El fútbol profesional le abrió la puerta y la Selección Colombia acaba de ponerle otro escenario por delante.