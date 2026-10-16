Atlético Nacional duplicó al DIM en ingresos por taquillas en 2025; el Poderoso ocupó el segundo lugar

Atlético Nacional no solo demuestra su grandeza en la cancha y en los títulos que ha conseguido a lo largo de su historia. También lo hace en las tribunas y en sus finanzas. La gigantesca afición verdolaga volvió a demostrar su poder de convocatoria durante 2025, con cifras que lo ubicaron muy por encima de su rival de patio en ingresos por taquillas y abonos.
El conjunto antioqueño registró $72.572 millones en ingresos por taquillas y abonos durante 2025, una cifra que evidencia la dimensión de su hinchada y su capacidad para movilizar a miles de aficionados alrededor de cada temporada.
La diferencia con Independiente Medellín, segundo en esta clasificación, resulta considerable. El Poderoso reportó ingresos por $33.045 millones en los mismos conceptos, lo que representa una distancia de $39.527 millones frente a su rival de ciudad.