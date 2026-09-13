En vivo | Termina el primer tiempo sin goles entre Nacional y Águilas

El Atanasio Girardot vive una jornada especial. Atlético Nacional tuvo como gran protagonista a James Rodríguez, quien fue presentado oficialmente ante sus nuevos hinchas antes del encuentro frente a Águilas Doradas, para el cual el técnico Lucas González eligió a los siguientes titulares: Franco Armani; Andrés Román, Néider Parra, William Tesillo, Milton Casco; Juan Manuel Zapata, Simón Rojas, Juan Manuel Rengifo; Marlos Moreno, Andrés Sarmiento y Alfredo Morelos.

La expectativa alrededor de James es enorme y quedó reflejada en la masiva respuesta de los aficionados, que llegaron al escenario deportivo para recibir a una de las contrataciones más importantes del fútbol colombiano en los últimos años. Su presentación fue transmitida en vivo por el Instagram oficial del club.

El mediocampista utilizará la camiseta 23, una decisión que tiene un significado especial: escogió ese dorsal en homenaje a su amigo Edwin Cardona, quien utilizó ese número cuando debutó con Atlético Nacional. De esta manera, Cardona continuará llevando la tradicional camiseta 10. Además, el 23 ha sido el número de grandes deportistas a través de la historia, como Michael Jordan o LeBron James.

La presentación fue el gran atractivo de la jornada, pero James no está en el terreno de juego. El volante no fue incluido entre los convocados para el compromiso contra Águilas Doradas, por lo que tendrá que esperar para hacer su debut con el conjunto antioqueño. Mientras tanto, la responsabilidad de mantener el buen momento deportivo recae sobre sus compañeros.

Nacional llega al partido con la confianza en alto después de conseguir una contundente victoria 5-1 como visitante frente a Alianza. Ese resultado le permitió al equipo dirigido por Lucas González alcanzar los 12 puntos y ubicarse en la séptima posición de la tabla.

El buen resultado en Valledupar también le dio un impulso importante a un equipo que todavía tiene partidos aplazados. Esa situación hace que la posición actual de Nacional no refleje completamente su panorama en el campeonato. Por eso, sumar nuevamente en casa representa una oportunidad para acercarse a los primeros lugares y comenzar a consolidar su camino hacia la siguiente fase.

La presencia de James genera una enorme expectativa en la hinchada, pero el equipo sabe que el fichaje del capitán de la Selección Colombia no puede ocultar las necesidades deportivas. Nacional debe demostrar en la cancha que está preparado para competir por los objetivos que se trazó para este semestre.

Al frente está Águilas Doradas, un rival que también llega con la necesidad de sumar. El conjunto antioqueño ocupa la décima posición con 10 unidades y viene de empatar 2-2 como visitante frente a Internacional de Bogotá.

Para Águilas, conseguir algún premio en el Atanasio sería importante para volver al grupo de los ocho. Nacional, en cambio, buscará seguir escalando posiciones.

Así, mientras buena parte de las miradas estuvieron puestas en James y en la camiseta 23 que eligió en honor a grandes referentes del deporte, Nacional tiene una tarea igual de importante: responder con fútbol. La fiesta está preparada en el Atanasio y los tres puntos son el principal objetivo.

Siga aquí el minuto a minuto: