América venció a Llaneros y está cerca de la clasificación anticipada: es líder solitario de la Liga BetPlay

América venció a Llaneros en Villavicencio y se acerca a la clasificación anticipada de la Liga. Es líder solitario con 27 puntos y un partido aplazado, por disputar.

Los dirigidos por David González empezaron perdiendo en el estadio Bello Horizonte Rey Pelé, a los 17 minutos, con el tanto de Francisco Meza, de cabeza, tras el cobro de un tiro de esquina.

Y aunque les costó igualar y remontar, al final los Diablos Rojos se quedaron con el triunfo, gracias a los tantos de Jorge Valencia a los 73 minutos y Cristian Tovar, en el tiempo de reposición 90+5.

Fue una victoria muy trabajada, algo que reconoció el técnico antioqueño en la rueda de prensa. “Durante todo el partido tenía la sensación de que podíamos empatarlo y, al empatarlo, obviamente pensar en remontarlo. Ellos hicieron lo que tenían que hacer al ponerse arriba, pero después el control del partido nos lo cedieron a nosotros. Era cuestión de seguir intentando y tener paciencia”.

El jugador José Cavadía también resaltó el apoyo que tuvieron en el estadio y que les sirvió para no desfallecer, tras irse abajo en el marcador tan rápido. “El empuje y el aliento de la gente al final siempre te da un plus que nosotros como jugadores necesitamos en momentos adversos. Pensar que la gente nos está acompañando y apoyando te obliga a dar esa milla extra. Gracias a la gente que vino, porque hasta el final nos apoyaron; el triunfo también es de ellos”.

Este triunfo le permitió al América llegar a 27 puntos, y queda, prácticamente, a una victoria para asegurarse en la siguiente fase del torneo.

La segunda casilla en la tabla de posiciones es para el Deportivo Cali, que tiene 24 unidades, seguido de Bucaramanga con 23. Atlético Nacional, que juega este jueves su partido aplazado por la novena fecha contra Tolima en el Metropolitano de Ditaires, a las 6:05 de la tarde, es cuarto con 22 puntos.

En la quinta casilla aparece Millonarios con 21 unidades; seguido del DIM con 20. La séptima y octava casilla son para Santa Fe y Tolima con 19 unidades.