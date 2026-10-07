Messi recibió la Amazonía de Dahomey por parte de los jugadores de Benín, ¿de qué se trata?

Siempre se ha dicho que el fútbol internacional es un intercambio de culturas, en el cual los seleccionados llevan sus más añejas tradiciones a los terrenos de juego de distintas formas. Muchas veces por medio de alguna representación gráfica en su uniforme, por parte de alguien en la tribuna con una vestimenta particular, con algún ritual antes del partido o incluso por medio de la religión, tal y como lo hacen los países musulmanes.

La despedida de Lionel Andrés Messi de la selección de Argentina no sería la excepción a esta regla, más si se enfrentaba a un rival de un país tan excéntrico como lo es Benín, el cual está ubicado en la parte occidental de África, cerca del océano Atlántico. Los africanos no dudaron ni un segundo cuando recibieron el llamado para jugar el partido amistoso en el Monumental de Núñez, donde sería la última presentación del astro argentino con su amada selección.

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Desde su llegada a Buenos Aires el pasado sábado 4 de octubre, la delegación beninesa se mostró contenta andando por las calles de la capital del país gaúcho. Los jugadores recorrieron las calles más emblemáticas de una ciudad que respira fútbol, tanto por las figuras que han nacido en territorio argentino como por la pasión desbordada del porteño por el equipo nacional y cada uno de los clubes que conforman el fútbol argentino.

Ante esto, el equipo dirigido por Gernot Rohr, y que actualmente ocupa la posición número 89 del ranking FIFA, quiso que su presencia no fuera meramente la de un rival más de Argentina, sino enaltecer a la máxima figura del equipo que iban a enfrentar. A Lionel Messi lo admiran todos los jugadores de Benín y así se lo hicieron saber con 3 detalles: un manuscrito, una rosa y la estatuilla de la Amazonía de Dahomey.