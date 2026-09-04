Amaranto Perea tomó la goleada del DIM ante Pereira con mesura: “tenemos que mejorar defensivamente”

A pesar de la primera goleada a favor del Deportivo Independiente Medellín en el semestre contra Pereira por 3-0, el director técnico del conjunto paisa, Amaranto Perea, explicó en rueda de prensa que el camino no culmina todavía y que su equipo tiene muchos detalles a mejorar, principalmente en el ámbito defensivo. Lo importante en cuanto al juego fue que el DIM no perdió su idea por la rotación que implementó el urabaense.
En el partido como tal, la posesión fue la aliada del Medellín, que encontró en Halan Loboa, Baldomero Perlaza y Juan Fernando Quintero a los hombres que desequilibraron la balanza a su favor mediante el toque fino de balón. Sumado a este control de juego que siguió con la entrada de Agustín Martegani, la efectividad de cara al arco del Poderoso en tres ocasiones con los goles de Jhon Edwuin Montaño, Yony González y Keiner Klinger, sellaron una nueva victoria para el equipo paisa.