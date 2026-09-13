¿El juego del DIM depende de Juan Fernando Quintero? Esto respondió Amaranto Perea

El Deportivo Independiente Medellín sufrió una dolorosa derrota en el estadio La Independencia de Tunja contra Boyacá Chicó por 2-1. La caída del Poderoso encendió las alarmas, pues en los últimos compromisos los resultados le acompañaron; sin embargo, su estilo de juego aún deja dudas, principalmente en la zona defensiva.
Otra de las razones por las que el DIM consiguió holgadas victorias en condición de visitante contra el Deportivo Pereira por liga y por copa contra el Deportivo Pasto fue la presencia de Juan Fernando Quintero, quien contra el conjunto nariñense brindó 3 asistencias y se convirtió en el eje del equipo, al menos, cuando se tiene el balón.
Para el compromiso contra el ajedrezado en tierras boyacenses, Luis Amaranto Perea alineó un equipo mixto para darle descanso a los que jugaron en Pasto, ya que tanto la capital de Nariño como Tunja son dos de los campos de juego más complicados del fútbol colombiano por su altitud.
Aunque el equipo rotó, la suerte no fue la misma que se venía teniendo. El Rojo de la Montaña cayó y tuvo en su goleador Jeison Medina y el arquero Salvador Ichazo a las principales figuras, algo que deja un mensaje claro: el mediocampo no pesó.