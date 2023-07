Amaral se desmarcó de Autuori en Nacional, ¿por qué?

Tras el empate 1-1 de Nacional ante el Once Caldas, ya hay varios argumentos para analizar la idea del técnico William Amaral , respecto a la de su antecesor Paulo Autuori .

Así lo planteó el extécnico de Nacional, Óscar Héctor Quintabani: “Desde la actitud ya hay un cambio, uno ve un equipo con más ganas de ser protagonista en el partido, con más opciones en ataque. Me gustó mucho este Nacional, porque en la medida de que esa idea se practique y se convierta en una rutina como le escuché decir al profe Amaral en la rueda de prensa, deberá ir mejorando. Creo que con respecto al partido amistoso con Millonarios, hay un avance importante ”.

Así mismo, otra de las diferencias que se marcaron frente al sistema anterior fue que, más que la posesión del balón, Amaral prefiere un juego directo y con velocidad por los costados y por eso mandó por izquierda a Álvaro Angulo y por derecha a Neyder Moreno, respaldándolos con dos laterales de salida como Andrés Salazar y Edier Ocampo.

Respecto a eso, el exvolante verdolaga, Dúmar Rueda, manifestó que los técnicos son inteligentes cuando acomodan su idea al tipo de jugadores que tienen y no al contrario. “Si yo tengo un Renault 4 no puedo pretender que corra como un Ferrari, pero si tengo un Ferrari tengo que aprovechar su velocidad, y me parece que el técnico demostró que conoce las características de sus jugadores y se notó que quiere sacar provecho de ellas”.

El papel de Dorlan

Otra diferencia notable fue que a Dorlan Pabón lo retrasó un poco, para que jugara detrás del 9, que era Jéfferson Duque, lo que le dio mayor panorama a la hora de ubicar a sus compañeros y fue así como llegó el gol tras un gran pase suyo a la posición de Neyder Moreno. También, esa ubicación permitió que saliera de la referencia de los centrales y que jugara a espaldas de los volantes recuperadores del rival para aprovechar su media distancia.