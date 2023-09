El elenco que dirige el argentino Eduardo Berizzo , que aún basa su funcionamiento en varios de sus referentes históricos porque el recambio todavía no logra afianzarse, enfrentará este viernes, en su debut, a Uruguay en Montevideo , elenco que dirige Marcelo Bielsa, extécnico del cuadro austral.

De hecho, Chile, que tampoco consiguió clasificar al Mundial de Qatar-2022, no contará en su debut con Alexis Sánchez, de 34 años de edad y actual jugador del Inter de Milán, quien no pudo viajar a suelo uruguayo al presentar problemas físicos, según medios chilenos. Berizzo prefirió no arriesgarlo.