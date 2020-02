James Rodríguez ha iniciado el 2020 como terminó el 2019: regular. El mediocampista ha tenido algunos minutos con el Real Madrid, pero su fútbol no le alcanza para lograr el protagonismo que se espera de él.

El año pasado lo afectaron las lesiones y solo pudo jugar 34 partidos contando su presencia con Bayern de Múnich, la Selección Colombia y Real Madrid.

Publicidad

Ahora, ya recuperado, ha recibido el respaldo del técnico Zinedine Zidane, pero el ‘10’ de la Selección Colombia no llena sus expectativas.

Es tan bajo el nivel del cucuteño que la prensa especializada empezó a cuestionarlo. Por ejemplo, José Sámano, director de Deportes de El País de España, en diálogo con Caracol Radio fue duro con el cucuteño.

“James tiene que hablar con James, pensar si el fútbol si es su pasión y si realmente le interesa”.

Sámano añadió que por el comportamiento, el colombiano da la sensación de que está en el balompié por casualidad y que “esto le da igual”.

Publicidad

Aunque reconoció el talento de Rodríguez, el comunicador dijo que este no tiene la cabeza puesta en su deporte. “En el fútbol profesional y al nivel del Real Madrid, hay que estar en plenitud de facultades físicas y mentales y James no lo está, y aquí no caben las dudas”, añadió.

La temporada 2020 apenas comienza y James deberá poner el pie en el acelerador para no seguir perdiendo nivel, prestigio y cotización internacional.

Lea aquí: Colombianos en el exterior: los referentes se desvalorizan, otros se cotizan

En el primer semestre podrá estar con la Selección Colombia en la Copa América, algo que le daría tranquilidad, pero con su desempeño actual seguramente Carlos Queiroz lo está pensando.