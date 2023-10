Durante su audiencia ante la Federación Italiana de Fútbol (FIGC) esta semana y a la que varios medios italianos tuvieron acceso, Fagioli, de tan solo 22 años, detalló las etapas de su adicción, que tuvo uno de los episodios más fuertes en abril pasado, cuando estalló en llanto en el banquillo tras ser sustituido en un juego de la Serie A. Sus lágrimas no eran precisamente por su mala actuación en el campo, sino por todo el dinero que estaba perdiendo en las apuestas.

En el partido que enfrentaba a Juventus con Sassuolo en condición de visitante, Fagioli cometió varios errores y fue remplazado. Su reacción fue escandalosa: estalló en lágrimas como si estuviera perdiendo una final. Estaba “estresado y asustado” por sus deudas.

“Me decían: ‘Te vamos a partir las piernas si no pagas lo que debes’ (...) No dormía por las noches. Cuanto más tiempo pasaba, más me obsesionaba con mi deuda”, reconoció el jugador.

Y es que Fagioli alcanzó a sumar una deuda de hasta 3 millones de euros. “En septiembre de 2022 mi deuda era de más de 250.000, luego subió a 3 millones”, relató. De ahí su temor por no pagar lo que debía y más aún porque él no controlaba su propio dinero, lo hacía su madre, quien era la única persona que sabía de su adicción y sus deudas.