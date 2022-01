Rafael Santos Borré está que no se cambia por nadie en la Bundesliga, competencia en la que compite con el Eintracht Frankfurt.

El delantero, quien espera exhibir en Alemania el fútbol que ya mostró en Argentina, confía en la clasificación de Colombia al Mundial.

Respecto a su primera experiencia en Europa, ¿qué se ha encontrado en el Frankfurt?

“Ha sido algo totalmente diferente. Cuando llegue hace cinco años al Villarreal era muy chico, me faltaba muchísima experiencia, no había tenido ese paso por un club que me brindara esa experiencia, esa personalidad que uno va agarrando con los partidos y bueno, mi paso por Argentina creo que me dio una buena madurez y una buena experiencia para llegar de buena forma a Europa”.

Publicidad

¿Qué tal se ha sentido en la Bundesliga?

“Me ha gustado mucho la experiencia en la Bundesliga, porque he encontrado una Liga muy buena, muy agresiva, muy rápida, en la cual los equipos se preparan de muy buena manera. El fútbol es muy intenso, movido y con mucha calidad. Me gustan este tipo de retos, esta clase de competiciones. Siento que estoy en una gran Liga y la verdad que estoy muy orgulloso de la decisión que tomé”.

¿Es cierto que es muy difícil adaptarse en Alemania, como lo sugirió James?

Publicidad

“En cuanto a lo que James expresaba siento que va un poco por la línea de que tenemos culturas totalmente diferentes entre Alemania y Colombia, igual te puedes llegar a adaptar. Por mi parte estoy muy contento aquí, me ha gustado mucho todo. En cuanto a lo personal, en la vida cotidiana se tiene una calidad de vida muy buena. Estoy con mi familia, mi hija, mi esposa, la verdad que estamos muy tranquilos, acá estamos muy bien. Son momentos diferentes los que viven todos los jugadores y bueno, cada uno tendrá su punto de vista”.

¿Qué le aporta la Bundesliga a un delantero?

“El fútbol alemán a los delanteros les ofrece muchas cosas si uno las sabe visualizar y si el equipo tiene el funcionamiento que el delantero necesita. Esta es una Liga de mucha velocidad, hay una destacada calidad en los jugadores, el vértigo que tienen hace que con uno o dos pases puedan poner mano a mano a sus delanteros con el portero, eso es una virtud que pocas ligas la tienen”.

Publicidad

¿Qué de ese aprendizaje puede serle de utilidad con la Selección?

“Lo de la recuperación del balón. Cuando tú logras hacer una buena presión y logras recuperar el balón, normalmente los equipos siempre están mal posicionados, y el poder hacer transiciones rápidas ahí creo que te da mucha ventaja para crear ocasiones de gol. Con la Selección podemos trabajar sobre este tipo de situaciones, nos va a servir mucho para los partidos que tenemos ahora este año para clasificar. Eso va ser importante, pero sobre todo que el colectivo esté claro, saber a dónde tenemos que ir a presionar”