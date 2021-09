Cristiano Ronaldo “premió” a mujer que recibió balonazo

Cristiano Ronaldo dio un balonazo a una mujer del equipo de seguridad del estadio en el calentamiento del partido con el Young Boys y, tras el encuentro, le regaló su camiseta.

El portugués, que hizo un tanto pero no pudo evitar la derrota de su equipo, se acercó en el momento a interesarse por el estado de la mujer y le entregó su camiseta al término del partido.

El pelotazo del luso golpeó en la cabeza de la chica, que cayó al suelo y tuvo que ser asistida por sus compañeros y por Cristiano.

Marisa Nobile, la mujer que sufrió el golpe, dijo en entrevista a Globoesporte: “Una tienda de relojes ya me ha ofrecido ponerme la camiseta y hacerme una foto con sus joyas. Mis hijos me la han pedido y ya no hay forma de que la camiseta se la quede otra persona. La pondré en un marco. Es algo especial. ¡Me han ofrecido mucho dinero, hasta 53.000 dólares! ¡Dije que no!”.

El Manchester United terminó perdiendo el partido contra el Young Boys, pese a adelantarse por medio de Cristiano.

Los 'Diablos Rojos' jugaron con uno menos desde el minuto 30 por expulsión de Aaron Wan-Bissaka y el Young Boys remontó en la segunda mitad, con un tanto en el minuto 94 incluido.