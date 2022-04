La nueva generación de técnicos empieza a ganarse un espacio, a pulso, en el balompié colombiano.

Son varios los profesionales que ya han sumado experiencia en clubes del rentado y otros esperan con paciencia una oportunidad, luego de culminar estudios relacionados con el área.

De ellos un alto número son exfutbolistas que buscan compartir, ahora desde la raya, los conocimientos que adquirieron en el terreno y la experiencia que deja el hecho de estar en un camerino y participar en múltiples torneos nacionales e internacionales.

Aunque no todos jugaron fútbol, en lo que sí coinciden quienes se inclinaron por la dirección técnica es en su afinidad por la academia. La mayoría, por no decir que todos, son conscientes de la importancia de capacitarse y no en vano se han empeñado en hacerlo dentro o fuera del país.

En Colombia un alto número ha decidido tomar estudios en la Universidad de Antioquia, donde se dicta el curso Licencias de Entrenadores, en cumplimiento de la Convención de Entrenadores de la Conmebol, el cual es liderado por la Federación Colombiana de Fútbol (FCF).

Este curso entrega el título de la Licencia Pro. Según certificó José Fernando Londoño, director del proyecto, esta es una exigencia de la Fifa para dirigir y estaba en mora de llegar a nuestro país, pues “Colombia fue el penúltimo en Suramérica en implementarlo”.

Además de la U. de A., para operar el proceso formativo de las licencias la FCF también autorizó a la Universidad de San Buenaventura, de Cali; y a la Universidad Sergio Arboleda, de Bogotá.

En el alma máter de este departamento fueron regularizadas 42 personas en 2019. En ese momento se dio el aval para que lo entrenadores con experiencia no tuvieran que cursar todo el programa.

Entre tanto, en el 2021 se gradaron 35 en esta institución, entre quienes figuran Alejandro Restrepo, Oswaldo Mackenzie, Roberto Carlos Cortés y Miguel Cadavid como los de mayor reconocimiento.

Igualmente, hay otros que han venido acercándose al fútbol profesional, entre quienes aparecen Giovanni Hernández, Jerson González, Aquivaldo Mosquera, Francisco Nájera y Diego Arias. Lo propio buscan hacer Alexis Henríquez y David González y otros, que también se han capacitado y esperan una oportunidad.

Restrepo, referente

Uno de los referentes de las nuevas generaciones de directores técnicos que se han hecho a pulso es Alejandro Restrepo, quien recientemente estuvo al frente de Atlético Nacional, conjunto con el que muy rápido logró conseguir el título de la Copa Betplay 2021.

El antioqueño valora su proceso y el que han tenido sus colegas, quienes al igual que él quieren hacer historia en el balompié cafetero.

“Hay un proceso natural en los grupos sociales donde el conocimiento se va transmitiendo entre generaciones y este se va irradiando en las personas que van creciendo a través de las experiencias y las oportunidades. Teniendo en cuenta este concepto, los maestros que hemos tenido y que han brillado a nivel internacional, nacional y regional van siendo guía para quienes aspiramos a tener ese desarrollo profesional, pues se convierten en referentes a seguir”, expresó.

Restrepo salió de Nacional el pasado 1° de marzo, sin embargo, con la disciplina que lo caracteriza, se ha seguido preparando para cuando llegue una nueva oportunidad.

“Es importante anotar que el acceso constante a la información, la oportunidad de debate y la creación de roles mediante el crecimiento del deporte son cada vez una motivación especial para quienes empiezan a dar pasos en una carrera bien competitiva. Al final, el espacio lo abre quien con conocimiento y aplicación teórico-práctica consolide procesos articulados a sus experiencias, relaciones e interacciones con los actores y grupos de impacto en los cuales se desempeñe”, agregó.

Para Restrepo, quien subrayó la importancia de seguirse capacitando, en ningún momento ha sido un obstáculo a la hora de ejercer su profesión la desconfianza que muestran algunos dirigentes de los clubes, con quienes no tienen una vasta experiencia: “La confianza nos la ganamos los profesionales independiente de la generación, esto se da con orden, estructura, capacitación, aplicación práctica y consecución/consolidación de resultados de acuerdo con los indicadores de cada institución. Por el motivo anterior, el entrenador colombiano ha ganado un espacio como persona capaz e idónea para el desarrollo de la profesión”, explicó.

Roce de seleccionador

Otro de los entrenadores de las nuevas generaciones que tras varios años ve los frutos de vivir un proceso de manera adecuada es Juan Carlos Ramírez, quien el pasado 16 de febrero fue oficializado como director técnico de la Selección Colombia Sub 15.

“En el caso particular nunca tuve afán en dirigir fútbol profesional, lo hice por la trayectoria que tuve desde divisiones menores en Envigado. Alejandro Restrepo también vivió un proceso paso a paso, otros han llegado de inmediato”, expresó el exjugador.

Para Ramírez, en este rol juega un papel trascendental la academia, pues cree que hay que tener una capacitación constante y enfatiza en que no basta con haber tenido muchos años como jugador profesional.

Igualmente, cree que dirigir en el balompié es un camino muy importante que se debe recorrer, porque se convierte en una etapa de formación: “Hay que aprender mucho en todos los procesos y entender todos los estadios madurativos que tienen los niños y jóvenes y adolescentes para poder analizar cómo se encara el fútbol profesional”.

Para el estratega antioqueño, quien fue campeón con Colombia en la Copa América de 2001 como volante, uno de los grandes retos que tienen quienes ejercen esta profesión es conocer el entorno en que viven los jóvenes para poder llegar a ser jugadores profesionales. Asegura que es necesario entender que el fútbol, como la vida, va evolucionando y se deben conocer muy bien las nuevas tecnologías, los nuevos distractores que tienen los jóvenes, sus dificultades familiares y demás