“Uno se preocuparía si Colombia no tuviera oportunidades o se viera falta de ideas en ataque, pero no es así. Mientras tenga volumen ofensivo las posibilidades de ganar son mayores”.

El problema es que a Chile hace mucho rato no se le gana. La última vez fue el 11 de septiembre de 2012, 1-3 en condición de visitante. De local, la cuestión es aún más grave, no la vence desde el 6 de noviembre de 2001, 3-1.

Fue en la ruta para Alemania 2006, la Tricolor tenía mejor diferencia de gol (+8) frente al -5 de los charrúa, pero ese punto fue suficiente para acabar con la ilusión cafetera. Por eso, decir si son importantes o no los empates que consiguió en La Paz y Asunción, depende de él y el plantel, porque si no le gana a Chile continuará con el déficit y peligra su clasificación, pese a que apenas se está en el meridiano de la Eliminatoria.

Otro ícono del país futbolero, Freddy Rincón, manifestó que en la Eliminatoria se clasifica es ganando de local.

“En casa hay que sumar siempre de a tres, porque al final son esos puntos los que te llevan a un Mundial”.

Rincón agregó que escuchando las declaraciones del profesor Rueda, se nota que él sabe de esa necesidad y no adorna la situación.

“Veo que ha hablado de déficit en las últimas ruedas de prensa y vi un equipo planteado para ganar , tanto ante Bolivia como con Paraguay”.

Mientras que el segundo goleador histórico de la Selección (25 goles), Arnoldo Iguarán, cree que más allá de todos los factores que se mencionaron anteriormente, Colombia necesita de un triunfo para consolidarse en los primeros lugares del certamen: “Nos hace falta ganar después de lo hecho en la Copa América para que el equipo siga creciendo en confianza”.

¿Hace falta James?

Iguarán mencionó que un jugador de la talla de James siempre hará falta. “Es como si en la época de nosotros no estuviera El Pibe. Esos futbolistas son distintos, marcan diferencia, y estoy seguro de que el profe Rueda lo llamará nuevamente, pero ahora hay que jugar sin él y no ponerlo de excusa para sacar un buen resultado”.

El técnico de Millonarios, Alberto Gamero, indicó que no se puede ser tan inmediatista con un resultado cuando a la Selección le restan varios partidos y la mayoría de local. “Hay 6 encuentros en casa por delante, acá no se acaba la Eliminatoria, en cada fecha las circunstancias son distintas. Creo que la Selección tiene la capacidad de vencer a Chile, pero si no lo hace tampoco me parece que ya se quede sin opciones”.

A estas alturas, la Selección tiene 10 puntos y si hacemos una comparación con algunas de las últimas eliminatorias, este es el panorama: para Francia 98 tenía 17 unidades y se clasificó. Para Corea y Japón ajustaba 15 y se quedó por fuera; en 2006 tenía 8 puntos y tampoco le alcanzó; en 2010 tenía los mismos 10 y no pudo llegar; para 2014 sumaba 16 y llegó al Mundial; y hacia Rusia acumulaba 13 y también se clasificó.

Hay que decir que todas estas eliminatorias se jugaron bajo el formato actual, aunque la paridad que hay hoy hace vaticinar una definición de película al final de la Eliminatoria. Por ahora la tarea es volver a vencer a Chile.