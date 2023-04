“Me han dicho que demande el partido, pero dije que no”: Tulio Gómez tras desmanes de la hinchada de Nacional

Esto se suma a que Nacional se quedó sin estadio, ya que el alcalde de Medellín, Daniel Quintero , anunció que no prestará el escenario deportivo administrado por el Inder para los encuentros del cuadro verde tras los hechos violentos que dejaron 89 heridos y ocho capturados.

“No vamos a tolerar la violencia. Me toca poner hasta 800 policías por cada partido. No prestaremos el estadio a Nacional hasta que no se acuerden condiciones mínimas de seguridad entre barra y directivas, y la vigilancia sea pagada por el equipo. Prefiero a los policías cuidando a la gente en las calles”, escribió Quintero en su cuenta de Twitter.

El presidente del club, Mauricio Navarro, indicó este lunes que, ante la negativa de la administración local de prestar el Atanasio, han recibido varias ofertas para jugar en otras ciudades. “Nos han ofrecido las ciudades de Cartagena y Villavicencio”, pero advirtió que “Pereira es la segunda sede de Nacional”, eso quiere decir que el estadio Hernán Ramírez Villegas sería la primera opción para que el cuadro paisa oficie de local este jueves ante Melgar de Perú, en la segunda fecha de la fase de grupos de la Libertadores.