Los 4 retos inmediatos de Rueda con la Selección

Armonizar el equipo, ir al Mundial, pelear la Copa América y reivindicar al técnico colombiano, son los cuatro retos inmediatos con los que hoy asume la dirección técnica de la Selección Colombia el vallecaucano Reinaldo Rueda.

Según distintos analistas consultados por este diario, lo primero que debe hacer el seleccionador es subsanar las grietas que quedaron en el camerino tras las últimas fechas eliminatorias.

Publicidad

“Las derrotas ante Uruguay y Ecuador fueron muy duras, no por el resultado sino por la forma en que se dieron y hay que sanar esas heridas antes de cicatrizar y retomar el rumbo en la Eliminatoria”, manifestó el exfutbolista de la Selección, Jorge Bolaño.

Lo mismo opina el técnico tolimense Hernán Torres. “La armonía en un grupo es fundamental para conseguir buenos resultados y si hay conflictos toca cortarlos de raíz, pero el profe (Rueda) es un hombre con mucha experiencia y que conoce muy bien a los jugadores, estoy seguro que le encontrará solución al tema”.

Después de hallar una buena convivencia entre los convocados, la tarea será la de enderezar el rumbo en el camino clasificatorio a Catar, así lo expone el entrenador vallecaucano, Diego Edison Umaña.

“Quedan muchas fechas por delante (14), pero el problema de la Eliminatoria es que al final se extrañan los puntos que no se consiguen desde el inicio y Colombia además requiere de buenos resultados para retomar la confianza”, manifestó.

Por su parte, el estratega Jorge Luis Bernal, indicó que a Rueda lo espera una alta exigencia al vaivén de los resultados. “Si llega a perder frente a Brasil y Paraguay no falta quien diga que ese no era el técnico y hay que buscar otro, y si logra dos buenos resultados, ya van a decir que debe ser el campeón de la Copa América. No es fácil estar en su lugar, pero él tiene el camerino y el bagaje necesarios para responder a todos esos desafíos”.

Publicidad

Para el entrenador samario Alberto Gamero, también es hora de que Rueda reivindique de nuevo el valor del técnico colombiano. “No podemos criticar lo que han hecho los extranjeros que han estado en la Selección, pero es hora de que mostremos que acá hay gente muy capaz y que sabe mucho para estar en ese cargo”.

Así que desde este martes, a las 12:30 p.m., cuando inicie la presentación de Reinaldo Rueda como seleccionador nacional, ya tendrá tareas urgentes por realizar