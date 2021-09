Estas son las dudas en la convocatoria de Rueda

Por John Eric Gómez Marín

Aunque el técnico Reinaldo Rueda siempre muestra seguridad en las convocatorias de la Selección, durante el receso de la triple fecha de septiembre y la que se vendrá en octubre, varios jugadores entraron en la baraja mientras otros tienen cuestionamientos.

El principal es James Rodríguez, quien después de ser bloqueado por la Federación en Everton, proceso que se realiza antes de una posible convocatoria, pasó al Al-Rayyan de Qatar y se pone a punto físicamente.

El técnico samario Alberto Gamero indicó que, si llega a sumar y no a restar es bienvenido, porque le da nuevas opciones al entrenador. “Nadie discute su condición y el nivel al que juega, pero debe estar dispuesto a acatar las decisiones del entrenador y ser uno más dentro del grupo”, dijo.

Otro que por su nivel podría dar una mano es Dorlan Pabón. El futbolista es de los que mejor rendimiento muestra en Nacional.

El técnico Óscar Héctor Quintabani, indicó que Dorlan tiene cualidades que no ha mostrado la Selección en sus últimos juegos. “Posee un potente remate fuera del área, además lo aprovecha en tiros libres. Su dinámica está intacta”.

El lateral izquierdo Johan Mojica, quien se quejó por no aparecer en la pasada convocatoria, se disculpó. “Fue un error, una frustración en el momento. Tuve un acercamiento con el profe Rueda y todo quedó claro”, contó.

El ahora entrenador y exjugador de Colombia, Alexis Mendoza, manifestó que este tipo de futbolistas siempre tendrán las puertas abiertas: “Conozco a Reinaldo, he trabajado con él y prioriza lo mejor para el equipo. Johan es de Selección y en cualquier momento puede ser llamado”. En esa condición también está el volante del Brighton inglés, Steven Alzate. El jugador, de 23 años, ha hecho parte de anteriores llamados y muchas personas se preguntan si cabe en la nueva convocatoria.

El técnico tolimense Hernán Torres dijo que es un hombre hecho en Europa y tácticamente muy útil. “Tiene mucho despliegue y es bien dotado técnicamente. Esos jugadores son de gran utilidad”.

Juan Fernando Quintero también ha generado inquietud, porque no tiene competencia. Sin embargo, entrena con el DIM cumpliendo con un plan diseñado por el técnico de Colombia.

Este lunes, EL COLOMBIANO realizó cuatro encuestas para conocer la opinión de la gente sobre los casos de Pabón, James, Mojica y Alzate y, según los resultados, ninguno de ellos debería estar en la convocatoria.

Con 184 votos, el 69% dijo que Dorlan no debería estar, mientras que un 31% dijo que sí; en la de James, con 154 votos, el no logró el 65,4% y el sí 34,6%. En el caso de Mojica, con 185 votos el 49,7% dijo que sí y el 50,3% que no. Por último, con 378 votos, el 43,7% dijo que sí sobre la presencia de Alzate, y el 56,3% no