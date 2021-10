ANÁLISIS

“El Loco René fue el mejor de todos”

Carlos Valderrama

Excapitán de Colombia

“Lo que hace hoy David Ospina con la Selección es indiscutible, es el mejor portero del fútbol colombiano, pero para mí el más grande de la historia fue el ‘El Loco’ René. Fue el pionero para que los arqueros empezaran a jugar con los pies, pero además era de unos reflejos increíbles y su estilo fue exportado a todos los rincones del mundo. A donde nosotros viajábamos la gente siempre tenía una peluca de Renato y otra mía. Fue el mejor de Nacional en la final de la Copa Libertadores de 1989 cuando todos los jugadores botaban los penaltis, él tapaba el de los rivales hasta que Leo (Álvarez) la metió y puso a festejar a todo el país nuestro primer título internacional. Además, Renato tenía una personalidad única, no le temía al error, porque era tanto el cariño de la gente que lo terminaban perdonando y aplaudiendo. Una vez José Fernando Castañeda, que era su suplente en Nacional, me contó que él también sabía jugar con los pies, pero que no se atrevía a salir de la portería como René, porque si la llegaba a cagar nadie se lo iba a perdonar. Que incluso Pacho (Maturana) le insistía que lo hiciera porque tenía la capacidad, pero Castañeda decía que eso solo le quedaba bien a Higuita. El escorpión que hizo en Wembley también lo conocen en todas partes. No siempre son los títulos los que hacen que un jugador sea el mejor de la historia. Maradona, por ejemplo, puede que no tuviera más títulos que otros, pero demostró su calidad y eso lo puso entre los mejores del fútbol mundial, René es igual. Como portero fue único y es un gran ser humano, para mí todas esas cosas cuentan cuando se califica al mejor de la historia y por eso Renato fue el mejor de todos y difícilmente volvamos a tener otro igual. Invito a los pelados de hoy a que vean sus videos y comparen”.