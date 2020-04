Gremio arbitral se declara en emergencia

La inminente crisis económica que afrontan los clubes del fútbol profesional colombiano por la emergencia sanitaria causada por la propagación de la covid-19 también afecta al arbitraje nacional.

Un trino del analista arbitral José Borda dejó en evidencia que este gremio se encuentra en riesgo por la suspensión temporal de la Liga, el Torneo y la Copa BetPlay.

Publicidad

“¡Hagan algo! El 80% de los árbitros que conforman el panel en Colombia en la A y B, no tiene otro ingreso para el sustento de sus familias”, escribió Borda en su cuenta de Twitter.

En el mensaje, el exárbitro asegura, además, que ni la Federación Colombiana de Fútbol ni la Dimayor, contemplan un plan de ayuda económica para los jueces.

“Por estos días, además de marginados están solos”, concluye el trino.

El hoy exárbitro e instructor de Colfutbol en el manejo del VAR, Adrián Vélez, explica que quienes imparten justicia en los campeonatos nacionales no tienen un contrato laboral que los respalde.

Publicidad

“Los árbitros si no dirigen, no cobran, es casi que un trabajo independiente y al no haber partidos, los jueces no tienen este ingreso”, señala Vélez, quien agrega que la gran mayoría de colegiados carecen de empleo fijo diferente.

Y coincide con Borda en que cerca del 80% de ellos no registran una fuente de ingreso, por lo que son una población vulnerable en medio de la emergencia.

En el país, según señala Vélez, hay cerca de 36 centrales y 50 asistentes que dirigen en Primera División, cifra que también se maneja en el torneo de Ascenso, para un total aproximado de 172 árbitros. De ellos, cerca de 130 no tendrían otro empleo del cual devengar un salario.

El exárbitro Fifa y analista, Wilmer Barahona, también alzó su voz de protesta y convocó a los colegiados para que se asocien en una organización independiente. “Señores Dimayor y Federación, ¿cuál es la ayuda que tienen presupuestada para los árbitros colombianos? Me imagino que ninguna, no les interesa. Es tan importante que se cree una organización arbitral independiente, que este pendiente de los árbitros”, escribió en su perfil de Twitter.

Publicidad

Pese a la alerta, Vélez comenta que ninguno de los jueces ha manifestado la situación a los entes encargados. “Ellos, que yo sepa, no han enviado ninguna petición a la Federación, que es a la que pertenece la Comisión Arbitral, pero uno sí sabe que pueden estar pasando dificultades en este momento”.

El año pasado un central ganaba cerca de dos millones de pesos por pitar juegos de la Liga, y sus asistentes obtenían $1.385.000. El cuarto árbitro recibía $187.500. En la B, ganaban un millón, $700.000, y $137.500, respectivamente.