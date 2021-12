Llegan con buen ritmo

Este equipo no conoce la derrota desde hace diez jornadas en la Liga 2. La última fue el 28 de octubre en la fecha 16, en el estadio Murillo Toro frente al América de Cali (0-1).

La única caída en la fase seminal fue ante Deportivo Pereira (1-0), ante el que llegó con la tranquilidad de estar clasificado y al que enfrentó con un once alterno.

Tolima tendría novedades

Para el primer juego de la final Dudamel, que hace su debut como orientador en Colombia, tendrá a disposición a todo el grupo, por lo que no se espera ninguna novedad en el once que estará en acción ante sus hinchas, quienes añoran ver de nuevo a su club campeón, sentimiento que no viven desde el primer semestre de 2015, cuando el verde y blanco dio la vuelta olímpica.

Entre tanto, Tolima sí podría tener variantes. Se presume que regresaría Anderson Plata, al igual que Jeison Angulo. Por su parte, Juan Fernando Caicedo está en duda por molestias físicas.