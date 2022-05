La División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) dio a conocer la programación de la fecha 20 de la Liga Betplay 1-2022, en la que cinco equipos lucharán por los dos últimos cupos que quedan para definir los clasificados a los cuadrangulares finales del campeonato.

Alianza Petrolera, Equidad, Santa Fe, Bucaramanga y Once Caldas son los conjuntos que tendrán que disputarse los cupos que aún están por definirse, por lo que sus partidos fueron programados para el sábado 14 de mayo a las 6:00 p.m.

Para el domingo 15 de mayo quedaron los partidos entre Patriotas FC vs Deportivo Cali y América de Cali vs Unión Magdalena, elencos que ya no tienen ninguna posibilidad de clasificar a la fase final.