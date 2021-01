Águilas debutó en la Liga con un empate como visitante

El técnico del Medellín, Hernán Darío Gómez, hizo una mención especial del trabajo que viene desarrollando el preparador físico del club, Juan Mauricio Roldán. “Es una persona muy estudiada y con mucho conocimiento. No todos podemos hablar de la preparación física y él tiene los argumentos suficientes para conocer el momento del jugador. Por lo que no me pareció un absurdo el haber puesto un equipo tan joven en Barranquilla, como muchos lo calificaron. Los muchachos están sintiendo el trabajo y hay que cuidar la condición física del futbolista”.