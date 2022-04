Tatiana acelera en la tercera fecha de la IndyCar

Por colprensa

La piloto Tatiana Calderón correrá este fin de semana la tercera fecha de la serie IndyCar, hasta el domingo, en el denominado Gran Premio de Long Beach, que será la edición 38 en este histórico trazado.

Tatiana regresa al cockpit del Chevrolet ROKiT No. 11 del AJ Foyt Racing tras su debut en la categoría en San Petersburgo, otra pista callejera, el pasado 27 de febrero. Así que la colombiana ha tenido tiempo de trabajar para el nuevo desafío de Long Beach.

Publicidad

Cabe recordar que la corredora de la Escudería Telmex Claro no compite en los óvalos de IndyCar de la presente temporada, por lo que su lugar en estos casos lo ocupa su compañero de equipo J.R. Hildebrand, de modo que Tatiana está ansiosa de volver a la pista. ”Ha pasado mucho tiempo desde St. Pete y no veo la hora de volver a subirme al auto después de un largo mes de espera. Será mi primera vez en Long Beach y nunca he estado en Los Ángeles, así que estoy descubriendo que hay muchas cosas dentro y fuera de la pista”, dijo al respecto Tatiana.

“La pista parece muy divertida de conducir y a la mayoría de los conductores les encanta, ¡así que no puedo esperar a ver cómo se siente en realidad! He trabajado mucho en el simulador, vi muchos onboards en preparación para esto con el equipo, así que espero que esto nos ayude”, señaló la piloto.

”Aprendí mucho en el primer fin de semana de carrera, tuve mucho tiempo para digerir todo, y hay mucho trabajo por hacer. Espero otro gran reto, pero definitivamente lo disfruto”, concluyó.