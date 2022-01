Hace ocho años, y durante tres ediciones consecutivas, el basquetbolista Octavio Muñoz Orrego participó en el Festival de Festivales ocupando las casillas 4, 2 y ganando el título con Envigado en su último año en el evento.

Para el jugador de Tigrillos, quien lleva 16 meses como basquetbolista profesional, el Festival fue una experiencia que nunca olvidará.

“El Festival me hizo creer mucho en mí, y me dio el plus para que me conocieran y desde ahí empecé mi carrera porque llegué a las selecciones Antioquia y Colombia. Me ayudó a madurar y darme cuenta de mi potencial”.

También recuerda que sempre había mucho público en el coliseo y eso era muy emocionante. “La organización del torneo es muy buena, ojalá hicieran un torneo igual pero de categoría mayores”, concluyó el deportista, de 20 años de edad.