De acuerdo con información obtenida por el diario El País, el exjugador de 71 años había quedado en estado delicado luego de un aparente intento de suicidio. Medios uruguayos indican que Victorino no será velado.

“Era deseo de Waldemar que sus cenizas descansaran en el Gran Parque Central y así será. Tanto sus familiares como todos los hinchas de Nacional podrán despedir los restos del goleador en nuestra casa”, indicó Alejandro Balbi, presidente de Nacional de Uruguay.

En Montevideo recordaron a Waldemar como un ídolo que los llevó a conquistar la Copa Libertadores y la Copa Intercontinental de 1980 para Nacional de Uruguay.

“No fui privilegiado, vengo de una familia muy pobre. Aunque nunca me faltó el abrigo y el alimento, mis padres tuvieron que trabajar mucho para mantener todo eso. Si llegué al fútbol fue porque me preparé. Siempre llegaba antes y me iba después de los entrenamientos”, había señalado el delantero centro en entrevista.

Waldemar nació en 1952 en Montevideo. Tenía 22 años cuando fue convocado por primera vez a un partido profesional. Su fichaje por el Deportivo Cali se dio en 1981, cuando llegó procedente de Nacional de Uruguay.

En la sultana del Valle estuvo solo por un año, sin embargo, se le recuerda por aportarle tres tripletas al equipo verde y blanco en el rentado nacional. El exjugador también jugó en el fútbol italiano, argentino, peruano y ecuatoriano.