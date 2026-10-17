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Wilmar Paredes pegó primero en el Clásico RCN 2026: se vistió de líder y dedicó su victoria

Wilmar Paredes ganó la primera etapa del Clásico RCN 2026, con llegada en Zipaquirá, y se convirtió en el primer líder de la competencia tras imponerse en el sprint final.

  • Wilmar Paredes, ganador de la primera etapa del Clásico RCN 2026. FOTO CORTESÍA PRENSA TEAM MEDELLÍN
    Wilmar Paredes, ganador de la primera etapa del Clásico RCN 2026. FOTO CORTESÍA PRENSA TEAM MEDELLÍN
John Eric Gómez
John Eric Gómez

Deportes

hace 1 hora
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Wilmar Paredes comenzó con autoridad su participación en el Clásico RCN 2026. El ciclista del Team Medellín EPM se impuso en la primera etapa, con llegada en Zipaquirá, y se convirtió en el primer líder de una de las carreras más importantes del calendario nacional. Kevin Castillo y el Pony Osorio lo escoltaron en la meta.

La competencia arrancó con la participación de 17 equipos y 169 corredores. Kevin Serrano fue el único ciclista que no tomó la partida en esta primera jornada, que tuvo emoción desde los kilómetros iniciales y terminó definiéndose con un contundente sprint final.

La etapa comenzó con una fuga numerosa integrada por Juan Aristizábal, Juan Diego Estupiñán, Brayan Molano, Cristian Pérez, Camilo Monroy, Juan Manuel Viveros, Juan Felipe Medina y Hernán Darío Gómez. Los escapados consiguieron una ventaja superior a los dos minutos frente al pelotón principal.

Con el paso de los kilómetros, el grupo de punta se redujo y solo Camilo Monroy, Juan Manuel Viveros, Brayan Molano y Juan Felipe Medina lograron mantenerse al frente. Molano, además, se adjudicó el primer puerto de montaña de esta edición, en el Alto de las Canicas.

El esfuerzo de los fugados comenzó a pasar factura y el lote principal aprovechó para recortar diferencias hasta neutralizar la escapada. Posteriormente se produjo un nuevo intento, protagonizado principalmente por Alejandro Morales y Edwin Patiño, aunque tampoco consiguió consolidar una ventaja suficiente para llegar con opciones al final.

La definición quedó entonces en manos de los corredores que lograron encontrar una buena ubicación en los últimos kilómetros. Allí apareció la experiencia de Paredes, quien lanzó un contundente remate para quedarse con la victoria y dar el primer golpe en la clasificación general.

Paredes destacó el trabajo de sus compañeros

Después de la victoria, el ciclista reconoció las dificultades que encontró durante el recorrido, especialmente por la altura, y resaltó el respaldo de sus compañeros para mantenerse en la pelea.

“Fue una etapa dura, con mucha altura. Mis compañeros me ayudaron, porque me estaban cortando un poco, pero en la subida no me quedé”, expresó el corredor.

Paredes también dedicó el triunfo a las personas que lo han acompañado en su carrera deportiva. “Esta victoria es para mi equipo, mi esposa, toda mi familia, mis hijas en especial y mi suegro, que también aportó mucho”, manifestó.

El resultado representa un impulso para el Team Medellín EPM, que afronta esta edición con la intención de luchar por el título. El equipo cuenta con alternativas para disputar la clasificación general y buscará aprovechar el buen comienzo de su corredor.

El propio Paredes señaló que la clave será mantener la regularidad durante las próximas jornadas y trabajar de manera colectiva para alcanzar el objetivo. En ese sentido, destacó que comparte las aspiraciones del equipo con Diego Camargo.

“Vamos a seguir día a día, para pelear la clasificación con mi compañero Diego Camargo”, concluyó el ganador de la primera etapa.

Con el liderato en sus manos, Wilmar Paredes arrancó el Clásico RCN 2026 de la mejor manera. Ahora, el desafío será sostener el rendimiento y responder a los ataques de sus rivales en una carrera que apenas comienza.

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Quién ganó la primera etapa del Clásico RCN 2026?
Wilmar Paredes se quedó con la victoria en la jornada inaugural, con llegada en Zipaquirá, tras imponerse en el sprint final.
¿Quiénes acompañaron a Wilmar Paredes en los primeros puestos?
Kevin Castillo y el Pony Osorio escoltaron a Paredes en la llegada, después de una etapa que tuvo varios intentos de fuga.
¿Cómo se desarrolló la primera etapa del Clásico RCN 2026?
La jornada comenzó con una fuga de ocho corredores que consiguió una ventaja superior a los dos minutos. Sin embargo, el pelotón neutralizó la escapada y la etapa se definió en un sprint, en el que Paredes aprovechó su experiencia y buena ubicación para ganar y convertirse en el primer líder de la carrera.

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