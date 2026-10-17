Wilmar Paredes pegó primero en el Clásico RCN 2026: se vistió de líder y dedicó su victoria

La etapa comenzó con una fuga numerosa integrada por Juan Aristizábal, Juan Diego Estupiñán, Brayan Molano, Cristian Pérez, Camilo Monroy, Juan Manuel Viveros, Juan Felipe Medina y Hernán Darío Gómez. Los escapados consiguieron una ventaja superior a los dos minutos frente al pelotón principal.

La competencia arrancó con la participación de 17 equipos y 169 corredores. Kevin Serrano fue el único ciclista que no tomó la partida en esta primera jornada, que tuvo emoción desde los kilómetros iniciales y terminó definiéndose con un contundente sprint final.

Wilmar Paredes comenzó con autoridad su participación en el Clásico RCN 2026. El ciclista del Team Medellín EPM se impuso en la primera etapa, con llegada en Zipaquirá, y se convirtió en el primer líder de una de las carreras más importantes del calendario nacional. Kevin Castillo y el Pony Osorio lo escoltaron en la meta.

Con el paso de los kilómetros, el grupo de punta se redujo y solo Camilo Monroy, Juan Manuel Viveros, Brayan Molano y Juan Felipe Medina lograron mantenerse al frente. Molano, además, se adjudicó el primer puerto de montaña de esta edición, en el Alto de las Canicas.

El esfuerzo de los fugados comenzó a pasar factura y el lote principal aprovechó para recortar diferencias hasta neutralizar la escapada. Posteriormente se produjo un nuevo intento, protagonizado principalmente por Alejandro Morales y Edwin Patiño, aunque tampoco consiguió consolidar una ventaja suficiente para llegar con opciones al final.

La definición quedó entonces en manos de los corredores que lograron encontrar una buena ubicación en los últimos kilómetros. Allí apareció la experiencia de Paredes, quien lanzó un contundente remate para quedarse con la victoria y dar el primer golpe en la clasificación general.

Paredes destacó el trabajo de sus compañeros

Después de la victoria, el ciclista reconoció las dificultades que encontró durante el recorrido, especialmente por la altura, y resaltó el respaldo de sus compañeros para mantenerse en la pelea.

“Fue una etapa dura, con mucha altura. Mis compañeros me ayudaron, porque me estaban cortando un poco, pero en la subida no me quedé”, expresó el corredor.

Paredes también dedicó el triunfo a las personas que lo han acompañado en su carrera deportiva. “Esta victoria es para mi equipo, mi esposa, toda mi familia, mis hijas en especial y mi suegro, que también aportó mucho”, manifestó.

El resultado representa un impulso para el Team Medellín EPM, que afronta esta edición con la intención de luchar por el título. El equipo cuenta con alternativas para disputar la clasificación general y buscará aprovechar el buen comienzo de su corredor.

El propio Paredes señaló que la clave será mantener la regularidad durante las próximas jornadas y trabajar de manera colectiva para alcanzar el objetivo. En ese sentido, destacó que comparte las aspiraciones del equipo con Diego Camargo.