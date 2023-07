Esta es la radiografía de las falencias que evidenciaron Nacional y DIM en la temporada

Nacional necesita mejorar su zona ofensiva

La gran deuda de Atlético Nacional en el primer semestre del año fue en el ataque y así lo manifiestan distintos analistas. El técnico y comentarista Juan José Peláez asegura que el entrenador Paulo Autuori debe tener mayor claridad en la idea de juego. “El plan del entrenador debe ser más claro, concreto y de esa manera deben contar con los jugadores ideales para poderlo desarrollar, sean refuerzos o de la cantera”.

Por su parte, el entrenador antioquelo Carlos Navarrete indicó que la necesidad del verde esta vez es muy evidente: “Nacional necesita reforzarse mejor de la zona de volantes hacia arriba. Es un diagnóstico que dejó claro el torneo y ahora toca buscarle solución”.

El exdelantero verdolaga León Darío Muñoz va más allá y, desde su opinión, incluye un cambio de técnico.

“Debería empezar por ahí, quedó claro en la final que había una falta de autoridad sobre los jugadores. No es solo la manera absurda como se planteó esa final, sino que la derrota frente a Patronato genera desmotivación en los jugadores, en la hinchada para lo que viene”.

Ya sobre el plantel, dice que es necesario que se refuerce ofensivamente. “Tomás Ángel apenas está creciendo, le faltan muchos partidos, aunque es un buen jugador. A Jéfferson Duque le llegó la hora de finalizar su proceso, también a uno que otro veterano más. Es necesario un recambio. Con los refuerzos del primer semestre no se resolvió nada y ellos no respaldaron al equipo. Hay que traer futbolistas de nivel y peso, no como los brasileños que estuvieron”.

Muñoz asegura que deben ser hombres que marquen diferencia, sobre todo en esa zona ofensiva, en la que lució carente de ideas. “Debe traer tres jugadores de lujo en cada línea, uno en defensa, otro en la zona de volantes y uno más en ataque”.

Desde el club indicaron que las prioridades son dos. Entienden que hay solidez atrás, pero que arriba tienen dificultades. Buscan dos incorporaciones para tratar de tener un juego acorde a lo que el hincha verde está acostumbrado a ver. Quieren un equipo que proponga más fútbol del que ha mostrado. Piensan en un reemplazo de Francisco Da Costa y en un volante de ideas que pueda cumplir una doble función, que conecte las líneas y le otorgue una identidad al juego del equipo.