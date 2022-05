Durante las más de tres décadas (32 años) de existencia que tiene el Envigado Fútbol Club, se ha consolidado como un equipo formador de figuras para el balompié colombiano y del exterior.

La Cantera de Héroes, como se llama desde 2012, tiene como filosofía pulir jugadores, asegura su presidente Ramiro Ruiz: “La cantera es nuestra razón de ser, nuestra filosofía, nuestra esencia y la misión que tenemos es formar integralmente al deportista para competir en la élite”.

En la lista de debutantes del cuadro naranja en la actual campaña hay futbolistas provenientes de Valle del Cauca, Quibdó, Tumaco, Buenaventura, Mariquita y Paz de Ariporo (Casanare), entre otros.

El central Carlos Ordóñez es uno de ellos. Con 19 años, este joven nacido en Tumaco y quien se inició como delantero, llegó al cuadro naranja gracias a que un cazatalentos del club lo vio jugar en su pueblo y lo recomendó.

Tras llegar al club y mientras disputaba el torneo sub-20 de la Liga de Antioquia, fue ubicado como zaguero en un partido y desde entonces se cambió de posición, ya que su desempeño fue sobresaliente en esa zona del campo.

Ordóñez suma 271 minutos como profesional y es, junto a Yilson Mosquera (227) y Henry Mosquera (766), los que más minutos acumulan con el onceno naranja en la Liga Betplay.

El técnico Alberto Suárez resalta la apuesta que los directivos han hecho por los jóvenes y lo agradece, pues argumenta que son ellos los que más reclamos reciben cuando los resultados no se dan.

“La situación para uno como técnico no es tan difícil en un elenco que apoya a los jóvenes, es más complejo para el directivo que es quien tiene que soportar el resultado. Dentro de nuestro entorno perder no es bien visto, casi nunca se analiza que el promedio de edad es de 20,2 años, sino que se remiten directamente al resultado y cuando estos no llegan la presión es alta”, sostiene el entrenador.

En la actual temporada el cuadro naranja ha utilizado en la Liga 32 jugadores, de los cuales 11 son canteranos, mientras que en la Copa Betplay se ha registrado el debut de cuatro talentos también formados en las divisiones menores.

Según datos publicados por la CIES (Centro Internacional de Estudios Deportivos), Envigado es el primer equipo de Suramérica en darles más minutos a sus juveniles y en el segundo en el mundo.

Solo es superado por el MŠK Žilina de Eslovaquia que tiene un promedio de 85.5 minutos por partido, mientras que los naranjas suman 76.4.

El conjunto envigadeño supera a instituciones como Banfield (66.6%), Dinamo de Kiev (62.9%), Lanús (62.6%) y Rosario Central (60.2%).

Entre los que se están estrenando en la presente campaña, Envigado tiene a Josef Mejía, William Hurtado, Diego Betancur, Yilson Mosquera, Carlos Ordóñez, Jhon Banguera, Andrés Jiménez, Henry Mosquera, Brayan Sinisterra, Julián Palacios, Daniel Arcila, Deiler Córdoba, Daniel Melo y Juan David Tegué, quienes, según datos suministrados por el analista Julián Yepes, han jugado entre 4 y 766 minutos en la Liga.

Esto hace que el promedio de edad del cuadro naranja oscile entre 20.2 y 24 años, siendo el equipo más joven de los registrados en la Liga colombiana. “Mi responsabilidad es lograr no solo que estos chicos debuten y muestren su potencial, sino trabajarlos para que manejemos los parámetros que a nivel internacional se exigen. Por ello, el jugador del Envigado tiene un promedio de 11 kilómetros recorridos durante un partido, lo cual nos permite estar a la par del promedio que se maneja en Europa”, concluyó Suárez