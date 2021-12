Allí nació su segundo hijo, Elías, de tres meses de nacido. “Hace dos años me llevé a mi esposa y a mi otro hijo, Elián, quien actualmente tiene cinco años y se adaptó fácil. Además de jugar uno cuenta con garantías en el estudio para ellos, vivienda, comida y una calidad de vida buena, en un país tranquilo. Lo más difícil ha sido el clima porque hemos estado a menos 15 grados”, relata Eliécer.

“Uno siempre tiene el sueño de ir al exterior y no importa que no sea a un equipo grande de Inglaterra, Italia o España, lo que a uno le interesa es estar en Europa porque es una oportunidad individual y para la familia de tener la experiencia de conocer otro país, otro idioma, un estilo diferente de vivir”, dice el delantero que desde hace dos años se radicó con su esposa en ese país.

Estar lejos de la familia no es fácil, pero Juan David Castañeda ha encontrado en la tecnología y las comunicaciones la mejor manera para estar cerca de quienes ama, mientras sigue consolidando su futuro en la Liga de India.

En diciembre del año pasado, el caleño Marcos David Mina, de 22 años, terminó su contrato con el club vallecaucano Boca Juniors y cuando pensó que se iba a quedar sin opción para jugar, se concretó su paso a Croacia, país en el que se ha convertido en figura.

A pesar de su juventud, David estaba inquieto al ver que se le cerraban algunas puertas, y la oferta para viajar a Europa le llegó como un alivio. Era la opción de seguir buscando un lugar como futbolista profesional.

“Gracias a Dios se dio lo de Croacia. Acá el tema del idioma es difícil, muy complejo, pero me puedo comunicar con el poquito de inglés que sé y con la práctica he podido mejorarlo. En la adaptación lo que más me ha costado es que los colombianos somos muy familiares, amigables, y acá cada quien está en lo suyo, pero nos hemos acostumbrado y nos respaldamos mucho entre los compañeros que llegamos desde Colombia”, comenta David, lateral izquierdo, quien ajusta 11 partidos jugados con el Sibenik y ha marcado un gol.

“Uno siempre tiene el anhelo de jugar en el exterior; con la comida no hemos tenido problema porque se consiguen muchas cosas como en Colombia, lo importante es que uno puede cocinar y preparar lo que le gusta”.