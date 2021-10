Calculadora en mano, el entrenador del Deportivo Independiente Medellín, Julio Avelino Comesaña, empezó a hacer cuentas de los puntos que requiere su equipo en la recta final de la fase de Todos Contra Todos de la Liga Betplay 2-2021.

A falta de cuatro jornadas para finalizar la primera ronda del campeonato, el Equipo del Pueblo suma 20 puntos y podría aspirar a llegar máximo a 32, puntaje que le aseguraría su presencia entre los ocho.

El primer paso para lograr ese objetivo tendrá que darlo este domingo, en el estadio Atanasio Girardot, donde se enfrentará con Deportivo Pereira, a partir de las 6:05 p.m.

En caso de no lograr puntaje perfecto en los cuatro partidos que tiene por delante, el Poderoso, que no ha sido tal este semestre, tendrá que esperar cómo se desarrollan los otros juegos para analizar si alcanza a colarse entre los mejores con un menor puntaje.

“No me preocupa cómo salen los demás partidos, me preocupa el puntaje que nosotros tenemos que hacer, nada más que eso, porque lo demás es para desgastarnos. Si uno no acepta rápidamente las circunstancias en las que vive, entonces las cosas van a ser peores”, manifestó Comesaña previo al juego dominical.

Es probable que con tres triunfos de cuatro posibles, que le darían nueve puntos, también le alcance para avanzar, pero para lograrlos primero tendrá que mejorar su nivel, que ha sido discreto en recientes jornadas.

“Con 31 seguro se clasifica, lo que no quiere decir que con 29 o 30 no se logre avanzar. La meta nuestra era hacer 31, pero quedan 12 puntos, entonces ahora tendríamos que hacer 32, aunque uno tiene que saber que con la inestabilidad futbolística que tenemos, tampoco podemos soñar con cosas que no corresponde”, reconoció el director técnico.