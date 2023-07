El 38% de selecciones del Mundial de Australia y Nueva Zelanda son dirigidas por mujeres

Luz Estela Zapata, una de las entrenadoras del club Formas Íntimas sostiene que deberían haber más, aunque reconoce que se ha ganado espacio, ya que cada vez el número aumenta.

“Ver estas entrenadoras en el Mundial me genera mucha felicidad, porque antes no pasábamos de tres o cuatro, ojalá siga creciendo el número y que pronto sean 20 o, por lo menos, la mitad de ellas en el banco, pero me emociona ver que potencias como Alemania, Inglaterra y China, le den espacio a la mujer, y que las que están han sido fubolistas y se han preparado”, comentó la antioqueña.