“He estado compitiendo en el campeonato mundial de IronMan 70.3 en Chattanooga, y Utah (Estados Unidos), en Port Elizabeth (Sudáfrica), en Niza (Francia) y ahora en Finlandia, logrando el primer lugar para ser el nuevo campeón mundial”, afirma este amante de la triatlón, un ejemplo de lucha y perseverancia con este deporte a través del tiempo.

Lo que Delgado no contó es que en un tiempo de 8 horas y 2 minutos atravesó un lago de 1.900 metros, pedaleó por 90 kilómetros en bicicleta y trotó otros 21 kilómetros.

“Cuando faltaban ocho kilómetros para la meta, un hijo mío se me arrimó y me dijo ‘papá, usted no sabe, pero va de primero, así que póngale berraquera’. Entonces ahí supe que este año era mi año”, detalló el señor triatlón.

La delegación colombiana en el mundial de triatlón, indicó la Federación, estuvo compuesta por 35 deportistas, sin embargo, la única medalla dorada fue la del señor Efraín. Le ganó a deportistas de su categoría 80-84 años.

“El triatlón lo vengo practicando desde que se inició en Colombia hacia los años 80. Durante muchos años fui campeón en mi categoría, por varios años participé en mundiales olímpicos de triatlón y desde que el IronMan 70.3 se inició en Cartagena, he ganado durante 7 años el primer lugar en mi categoría”, detalló el campeón del mundo.

Efraín nació en Boyacá en 1943. Sus canas han recorrido los campeonatos mundiales de Estados Unidos, Sudáfrica, Francia y Finlandia.

“Es el mejor regalo para mis cinco nietos, todos ellos deportistas. Vengo corriendo durante años con mis hijos: Juan Felipe y Nicolás y poder estar con ellos en todo momento es motivo de orgullo”, dice el hombre de hierro.

El Iroman colombiano recordó que su fascinación por el deporte inició cuando era niño. Su mamá se subía a un bus para hacer los recorridos cotidianos y él decía que prefería escoltarla mientras trotaba tras el vehículo.

Cuando Efraín cruzó la meta en Finlandia, alzó los brazos: se había coronado campeón del mundo. Su próxima misión será en Nueva Zelanda.