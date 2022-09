La bolivarense Dayana Segovia hace parte de las 14 jugadoras elegidas por el técnico Antonio Rizola para representar al país en el Mundial de voleibol que se disputará en Países Bajos y Polonia desde el próximo 25 de septiembre.

La deportista de 26 años de edad, quien mide 1,82 metros y se desempeña como opuesta, milita en la Liga de Alemania y ajusta cinco años fuera del país, jugando en las ligas de Argentina, Finlandia, Brasil, Francia y Alemania.

EL COLOMBIANO habló con la deportista que hace parte de la delegación que viaja este miércoles a Francia a un torneo internacional previo al que fue invitada y donde tendrá como rivales a Japón, Bélgica, Argentina, Canadá y el local.

¿Cómo llegó Dayana al voleibol?

“A mí no me gustaba, empecé porque una vez una amiga me invitó y cuando pisé la cancha dije, ‘no, este deporte no me gusta’, y por eso no me quedé. Tenía dudas, luego pensé en que debería probar y ahí sí me encantó”.

¿Y qué edad tenía entonces?

“Arranqué a los 15 años, muy tarde para empezar, porque mis compañeras habían arrancado desde los 12 o antes, y por eso sabía que me tenía que esforzar bastante para poder avanzar”.

¿Finalmente, qué la enamoró de este deporte?

“Me encantaba ver cómo remataban y dije: quiero aprender a hacer eso, a rematar así de duro, a bloquear como las profesionales”.

¿Y cómo fue el proceso?

“Creo que me desarrollé físicamente bastante rápido y pronto llegué a la par de las compañeras, eso me motivó más. Además, mi entrenador, el antioqueño Andrés Mesa me ayudó bastante, me hacía entrenamientos a doble jornada o hasta tres, desde la madrugada y así fue como logré el nivel y ser llamada a la Selección”.

¿Cómo ha sido esa experiencia fuera del país?

“Llevo cinco años ya por fuera del país y la experiencia en Alemania ha sido muy fuerte, es una liga que tiene un gran nivel, que se complementa con muchas jugadoras americanas y de Holanda, que son bastante competitivas. La liga dura nueve meses y tenemos entrenamientos diarios y competencia todos los fines de semana”.

¿Cuáles son las fortalezas que ha adquirido en el exterior?

“Me ha permitido crecer mucho como deportista porque disputas muchos partidos y, obviamente, eso hace que mejore tu nivel. Además, la capacidad física y mental también se van fortaleciendo porque afrontas diferentes situaciones, momentos, aprendes a manejar el estrés y superar las dificultades”.

Luego de la temporada tuvieron que concentrarse con Colombia para el Mundial, ¿qué ha sido lo más difícil de eso?

“Se tienen que sacrificar muchas cosas y más que todo el tiempo. Casi no tenemos descanso, nos dieron dos semanas para recargar con la familia, pero luego todo el tiempo concentradas, entrenando fuerte porque arrancas como una pretemporada, entrenamos a doble jornada y el poco tiempo que nos queda lo usamos para descansar, porque eso también es necesario para cuidar el cuerpo”.

Este año es muy exigente, ¿cómo se han preparado para soportar esa carga tan fuerte?

“Es un año con un calendario bastante apretado, son muchísimos partidos, hemos tenido varios torneos de preparación, pero nos sentimos muy bien porque gracias a Dios hemos podido dar buenos resultados”.

Ahora van a Francia a un torneo, ¿qué expectativas tienen?

“Es un evento exigente, con selecciones que nos van a retar, algunas de las que vamos a tener como rivales en el Mundial, así que será una buena experiencia para llegar en buen nivel al torneo en septiembre, donde queremos competir, ir paso a paso y el primer objetivo es avanzar a la segunda fase, dar la sorpresa”.

Ahora que ha logrado tantas cosas en el voleibol, ¿qué mensaje le envía a quienes de pronto quieren empezar en este deporte?

“Que todo es posible, siempre y cuando se esté dispuesto a sacrificar y esté comprometido para mejorar. Yo empecé muy tarde, pero nunca me limité y en mi cabeza nunca estuvo el pensamiento de que no podía llegar a ser selección Colombia”.