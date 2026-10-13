“Solo una contusión pulmonar”: David Alonso sobre su lesión en el GP de Indonesia

El pasado fin de semana era una gran oportunidad para David Alonso de pelear por un lugar en el podio del Mundial de Moto2; sin embargo, un accidente en la primera curva del circuito de Mandalika lo sacó de carrera.

Alonso hizo unas buenas presentaciones en los dos primeros días de competición en el Gran Premio de Indonesia, pues en los libres destacó a pesar de ser unos giros iniciales muy accidentados, mientras que en la Qualy se mejoraron las condiciones de pista y David sacó provecho consiguiendo un tercer lugar para la gran carrera del pasado domingo.

La ilusión y preparación con la que llegaba el nacido en Madrid, España, no alcanzaron para conseguir el objetivo de ganar una carrera que, a priori, era ganable. El percance ocasionado por Daniel Holgado, compañero de David en el equipo Aspar Team de CF Moto. Iván Ortolá fue otro de los lesionados.

Acerca de la lesión, lo primero que se supo fue que David no pudo dar lo mejor de sí, primero por el dolor que le generó la caída y segundo por el estado obsoleto en el cual quedó la moto. Partida y con varias piezas en el asfalto, David tuvo que dejar que su Kalex fuera retirada mientras que la impotencia lo carcomía por dejar la carrera sin dar un solo giro completo.

“Lo primero, agradecer a toda la gente que se preocupó por mí. Gracias a Dios puedo deciros que puedo volver a casa en una pieza. Simplemente una contusión pulmonar y algún que otro golpe sin consecuencias, nada que el tiempo no cure. Un abrazo a todos y pronto estamos dando gas en Australia”, escribió Alonso en sus redes sociales.