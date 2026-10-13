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“Solo una contusión pulmonar”: David Alonso sobre su lesión en el GP de Indonesia

David Alonso sufrió un aparatoso accidente el pasado fin de semana en Indonesia, pero está fuera de peligro alguno.

  • David Alonso aún aspira al podio del Mundial de Moto2 aunque en Indonesia se perdió una gran oportunidad. FOTO GETTY
    David Alonso aún aspira al podio del Mundial de Moto2 aunque en Indonesia se perdió una gran oportunidad. FOTO GETTY
Juan Andrés Jiménez Galvis
Juan Andrés Jiménez Galvis
hace 2 horas
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El pasado fin de semana era una gran oportunidad para David Alonso de pelear por un lugar en el podio del Mundial de Moto2; sin embargo, un accidente en la primera curva del circuito de Mandalika lo sacó de carrera.

Alonso hizo unas buenas presentaciones en los dos primeros días de competición en el Gran Premio de Indonesia, pues en los libres destacó a pesar de ser unos giros iniciales muy accidentados, mientras que en la Qualy se mejoraron las condiciones de pista y David sacó provecho consiguiendo un tercer lugar para la gran carrera del pasado domingo.

La ilusión y preparación con la que llegaba el nacido en Madrid, España, no alcanzaron para conseguir el objetivo de ganar una carrera que, a priori, era ganable. El percance ocasionado por Daniel Holgado, compañero de David en el equipo Aspar Team de CF Moto. Iván Ortolá fue otro de los lesionados.

Acerca de la lesión, lo primero que se supo fue que David no pudo dar lo mejor de sí, primero por el dolor que le generó la caída y segundo por el estado obsoleto en el cual quedó la moto. Partida y con varias piezas en el asfalto, David tuvo que dejar que su Kalex fuera retirada mientras que la impotencia lo carcomía por dejar la carrera sin dar un solo giro completo.

“Lo primero, agradecer a toda la gente que se preocupó por mí. Gracias a Dios puedo deciros que puedo volver a casa en una pieza. Simplemente una contusión pulmonar y algún que otro golpe sin consecuencias, nada que el tiempo no cure. Un abrazo a todos y pronto estamos dando gas en Australia”, escribió Alonso en sus redes sociales.

Para David no fue algo positivo el quedar afuera de competición por este golpe; sin embargo, el encontrarse sano y fuera de peligro solo merece agradecimiento. Su compañero, Daniel Holgado, quien fue el responsable del accidente, también dio unas palabras para el colombiano.

“Quiero pedir disculpas por lo ocurrido tanto a mi compañero David Alonso como al equipo. Son cosas que a veces pasan en las primeras curvas, pero no lo tomo como excusa y asumo mi error”, afirmó el español.

No es la primera vez en el año

Si hay un piloto del Mundial de Moto2 que ha sufrido esta temporada, es David Alonso. En el primer Gran Premio del año que se llevó a cabo en Tailandia, David Alonso sufrió una caída que lo inhabilitó para la carrera del primero de marzo de este año. Su año comenzó sin puntuación alguna.

El fin de semana del 7 al 9 de mayo en el GP de Le Mans, Francia, David Alonso sufrió una caída en los entrenamientos libres que le lesionó fuertemente el hombro derecho y estuvo a punto de abandonar; sin embargo, terminó quinto en la carrera después de concluir una remontada que inició en las prácticas, donde se hizo con el séptimo puesto.

El 12 de julio, cuando peleaba por el segundo lugar en el Gran Premio de Alemania en el circuito de Sachsering, David Alonso sufrió una caída en el único bache que tenía la pista y quedó por fuera de los puntos a menos de 3 vueltas para el final de la carrera en territorio teutón.

Lea también: David Alonso abandonó GP de Indonesia tras sufrir aparatoso accidente, pero está fuera de peligro

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Qué le pasó a David Alonso en el Gran Premio de Indonesia de Moto2?
David Alonso sufrió un accidente en la primera curva del circuito de Mandalika que lo obligó a abandonar la carrera sin poder completar un solo giro. Su moto (una Kalex) quedó destrozada en el asfalto tras el impacto.
¿Quién provocó el accidente de David Alonso en Mandalika y cuáles fueron sus palabras?
El percance fue ocasionado por Daniel Holgado, compañero de equipo de Alonso en el Aspar Team de CF Moto (en el cual también resultó afectado Iván Ortolá). Tras el incidente, Holgado pidió disculpas públicamente y asumió su error, reconociendo que, aunque son situaciones que pasan en las primeras curvas, no busca excusas.
¿Qué parte médico presentó David Alonso tras la dura caída en Indonesia?
A través de sus redes sociales, el piloto colombo-español confirmó que sufrió una contusión pulmonar y algunos golpes sin consecuencias graves, descartando lesiones de mayor gravedad y asegurando que ya se encuentra listo para regresar a casa y competir en Australia.

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