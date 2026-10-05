Didier Fuentes ponchó a Ohtani y consiguió histórico récord en los playoffs de la MLB; ¿cuándo vuelve a jugar?

De Tolú al mundo. Didier Fuentes dejó el béisbol colombiano por lo alto en el segundo juego de la Serie Divisional de la Liga Americana. El pitcher criollo de 21 años de edad que juega para los Bravos de Atlanta se convirtió el pasado domingo 4 de octubre en el pelotero más joven de la historia de Colombia en jugar los playoffs del mejor béisbol del mundo, superando los 22 años que tenía Édgar Rentería en su primera postemporada con los Marlins de Miami.
Al frente, nada más y nada menos que el bicampeón de la MLB: Los Angeles Dodgers, liderados por el beisbolista mejor pagado de la liga, Shohei Ohtani. Además del japonés, los grandes bateadores de los Dodgers como Max Muncy, Andie Page, Mookie Betts o Freddie Freeman eran una prueba de fuego para el sucreño, quien arribó al montículo con el marcador 2-1 a favor de su equipo y en un Dodger Stadium expectante a más no poder y con las tribunas colmadas.
Con su brazo derecho y en la baja de la sexta, Fuentes se hizo grande desde lo actitudinal, mostrando temple y fortaleza en su brazo, haciendo una dupla efectiva con el catcher (receptor) Drake Baldwin en 3,2 entradas que lanzó, donde sostuvo el compromiso e incluso logró el cometido de ponchar al atleta de los 70 millones de euros por año, el japonés Shoei Ohtani.