Didier Fuentes ponchó a Ohtani y consiguió histórico récord en los playoffs de la MLB; ¿cuándo vuelve a jugar?

De Tolú al mundo. Didier Fuentes dejó el béisbol colombiano por lo alto en el segundo juego de la Serie Divisional de la Liga Americana. El pitcher criollo de 21 años de edad que juega para los Bravos de Atlanta se convirtió el pasado domingo 4 de octubre en el pelotero más joven de la historia de Colombia en jugar los playoffs del mejor béisbol del mundo, superando los 22 años que tenía Édgar Rentería en su primera postemporada con los Marlins de Miami. Al frente, nada más y nada menos que el bicampeón de la MLB: Los Angeles Dodgers, liderados por el beisbolista mejor pagado de la liga, Shohei Ohtani. Además del japonés, los grandes bateadores de los Dodgers como Max Muncy, Andie Page, Mookie Betts o Freddie Freeman eran una prueba de fuego para el sucreño, quien arribó al montículo con el marcador 2-1 a favor de su equipo y en un Dodger Stadium expectante a más no poder y con las tribunas colmadas. Con su brazo derecho y en la baja de la sexta, Fuentes se hizo grande desde lo actitudinal, mostrando temple y fortaleza en su brazo, haciendo una dupla efectiva con el catcher (receptor) Drake Baldwin en 3,2 entradas que lanzó, donde sostuvo el compromiso e incluso logró el cometido de ponchar al atleta de los 70 millones de euros por año, el japonés Shoei Ohtani.

El récord del toludeño

Según la plataforma Optastats, el colombiano se convirtió en el primer relevista de 21 años o menos que consigue ponchar a sus primeros 11 contrincantes en los últimos 37 años, lo cual es inédito para un lanzador colombiano y de entrada plasma su nombre en la postemporada 2026 de las Grandes Ligas. Su brazo derecho lanzó 47 veces en los 3 innings y medio, de los cuales 30 fueron bien ejecutados. El último en haber conseguido semejante marca fue Tom Gordon con los Kansas City Royals, quien en playoffs se despachó con los once strikes. Al final de su carrera, Gordon consiguió tres veces ser All Star de la MLB, algo a lo que también apunta el hijo de Tolú de cara al futuro. Didier concedió dos conexiones: 1 hit y un jonrón obra del receptor californiano Max Muncy. Lo que más se destacó de su paso por la loma más intimidante de la Gran Carpa durante los últimos años fue su aplomo para no regalar ningún tiquete de base por bolas. Al final, su aparición entre la sexta y novena entrada le dio un lugar en el bullpen para el resto de la serie contra Dodgers, que continuará en el Truist Park de Atlanta.

La serie llega a Atlanta

Con el primera base estadounidense Matt Olson, los Atlanta Braves buscarán dar el golpe en la mesa y ganar el tercer partido de la divisional en su estadio y con su gente. Los campeones de la MLB en 2021 buscarán su segundo anillo en la Serie Mundial de la década, y nada ayudaría más en la credibilidad de sus fanáticos que eliminar a Los Angeles Dodgers, quienes no han perdido una serie de playoffs desde que Ohtani arribó a la franquicia. Olson tiene 41 jonrones en la temporada, siendo el líder de la ofensiva de los georgianos. Se espera que Didier Fuentes releve en el pitcheo durante las últimas entradas. El de Tolú estará en el bullpen esperando una nueva oportunidad que le puede brindar el entrenador Walt Weiss. El juego será esta tarde a las 5:00 p.m. con transmisión de ESPN y Disney+. Lea también: Dos colombianos buscan lugar en la Serie Mundial; los playoffs de la MLB inician este martes Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .