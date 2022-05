Estar junto a los mejores del país, para seguir avanzando en su nivel, fue lo que motivó a Cristian Ortega Fontalvo a dejar su natal Barranquilla para radicarse en Medellín.

A sus 21 años de edad, Cristian apareció en el radar nacional siendo la gran revelación del Campeonato Nacional disputado en Cali en 2021, al ganar dos oros. Luego volvió a brillar en los Panamericanos sub-23 de ciclismo en esa misma ciudad, donde ganó tres medallas doradas.

Su desempeño lo llevó a ser llamado a la Selección Colombia y ya debutó a nivel internacional en una parada en Escocia (abril), logrando su primera presea (oro) de Copa Mundo, algo que lo tiene ilusionado y pensando en grande.

Ortega, quien en sus primeros años de vida estuvo dedicado al fútbol (jugaba en la posición de volante creativo), no vio progresos en ese deporte y decidió dar un paso al costado. Su tía Vanessa lo motivó para que fueran juntos a las ciclo rutas de su ciudad y luego fue al velódromo donde conoció al entrenador Ricardo Moreno, quien le vio cualidades para la pista y empezó a pulirlo.

Publicidad

Su talento lo llevó a ser parte del PAD (Proyecto Avanzado de Desarrollo) de ciclismo y allí se lució con los tiempos que logró en las pruebas.

Este año tomó la decisión de radicarse en Medellín, donde entrena con la Selección y con los corredores antioqueños que son dirigidos por Jhon Jaime González.

¿Qué lo motivó para venirse a vivir a esta ciudad?

Publicidad

“Acá están los mejores de Colombia y el seleccionador nacional, así que tenía claro que entrenando con los mejores uno se obliga a seguir avanzando para tratar de igualarlos y superarlos”.

¿Y qué le dijo su familia del cambio de residencia?

“Ellos siempre me respaldan, y al terminar el colegio decidí que era importante concentrarme en el ciclismo para mejorar y por eso todos estuvimos de acuerdo con que Medellín era la mejor opción”.

Publicidad

¿Cómo ha sido la adaptación y cómo lo recibió el grupo?

“Al principio fue bastante duro, extraño a mis hermanos (Edwin, de 9 años y Óscar, de 17). Además, mi tía Vanessa tuvo una hija y no la pude acompañar, pero el grupo me recibió muy bien y tengo claro que estar acá es lo mejor para poder cumplir mis sueños”.

¿Que ha aprendido de Kevin Santiago y los demás integrantes de la Selección?

Publicidad

“Muchas cosas, ellos llevan casi el doble del tiempo en el deporte, entonces me exigen para que mejore. También con ellos aprendí que se puede ganar, siempre y cuando uno haga las cosas bien y se esfuerce al máximo en la preparación y eso es lo que estoy haciendo”.

¿Alguna vez pensó en el ciclismo de ruta?

“Siempre quise ser como Nairo, Egan, Rigo, pero cuando empecé en el velódromo descubrí que me encanta la velocidad y ahora soy feliz en lo que estoy”.

¿Qué es lo que más le gusta del ciclismo de pista?

“Este deporte es algo complejo porque no solo es pedalear, sino que requiere una técnica especial, mucho entrenamiento de gimnasio y ruta. Acá con la altura, al principio, me estaba dando duro, pero poco a poco me he ido adaptando”.

¿Qué es lo que más le pide el técnico González en la actualidad?

“Trabajo mucho en los arranques porque era algo que no hacía en Barranquilla, en ese nivel tan exigente como lo hago ahora acá”.

¿Qué sueños tiene?

“Quiero competir en un Mundial, estar en Juegos Olímpicos. Ahora estoy feliz porque me están dando la oportunidad de viajar a los eventos internacionales”.

¿Viajan a Alemania, cuáles son los objetivos allá?

“Vamos a estar en unos eventos que nos ayudarán a sumar puntos UCI, la idea es hacer muy bien las cosas, vamos a estar hasta el 7 de junio en varias ciudades compitiendo”.

¿Y qué otros eventos tiene este año?

“Luego de Alemania vamos a estar en los Juegos Bolivarianos, la sede de la pista será Cali, así que tengo mucha ilusión de que pueda tener buenos resultados. Luego tenemos la Copa de Naciones de nuevo en la capital del Valle del Cauca y el Campeonato Nacional donde voy a representar a mi departamento”.