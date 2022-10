Las jugadoras cafeteras no le hicieron el quite al favoritismo y lo ratificaron con sus actuaciones.

La Selección Colombia femenina superó y goleó a todas sus rivales y se coronó campeona del Mundial de fútbol de salón que se jugó en Mosquera, Cundinamarca. En la final no tuvo problemas e hizo lo propio con un contundente 12-0 sobre Canadá.

Ya lo había hecho

En 2013 también ganó el Mundial como anfitriona, en aquella ocasión en suelo santandereano. Así mismo, suma dos terceros lugares, uno en la edición de 2008 y el otro en 2017.

En 2013 la final fue más reñida, pues Colombia superó 3-2 a Venezuela.

En aquel torneo, la antioqueña Paula Botero terminó como la goleadora del certamen con 15 tantos. Hoy, tras el nuevo éxito del país, Botero dialogó con este diario: “Son dos generaciones de las que aún persisten jugadoras. Hoy las más destacadas son Shandira y Paola Estrada, la referente paisa”.

Botero, ahora entrenadora, destacó de su generación 2013 que había un torneo muy bien estructurado en Colombia.

“Competíamos al máximo nivel y nos permitió llegar bien preparadas a ese Mundial que tuvo mucha competitividad, fue parejo y nos siguieron mucho los aficionados a pesar de que no había el auge que hoy tienen las redes sociales”.

Botero destacó que la Selección que este domingo se coronó como campeona del mundo tiene jugadoras muy atléticas. “Son deportistas que vienen trabajando hace mucho tiempo juntas con el profesor Willington Ortiz en Boyacá y en un escenario en el que también las han acompañado”.

También resaltó que escogieron bien la sede en Mosquera, Cundinamarca, en donde siempre hubo un acompañamiento masivo. “Es un departamento que gusta del fútbol de salón y arropó a las muchachas con un público entusiasta”.

En relación con el plantel, dijo que fue el mejor de principio a fin, aunque faltaron Brasil y Argentina que son dos equipos que le dan mucho más nivel y que hace que el Mundial sea más competitivo.

Pero agregó que eso no le resta mérito a lo que consiguió la Selección Colombia y que es un logro que la hace muy feliz, “porque a pesar de no estar allá, me siento una de ellas”