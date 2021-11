Colombia superó a Estados Unidos en la Copa Davis

Por luz élida molina marín

Dramático y muy emotivo, así resultó el duelo de Nicolás Mejía ante Frances Tiafoe, quien sufrió bastante para vencer al colombiano, en un ‘tie break’ con tres ‘match point’.

Con el último golpe a la bola, el colombiano soltó las lágrimas, mientras todo el equipo saltó a la cancha para abrazarlo y felicitarlo, pues aunque Nicolás perdió, dio una batalla épica y estuvo muy cerca de firmar su primer festejo en Copa Davis, en su debut, y dejando la imagen de un talentoso guerrero, con gran personalidad.

“Siento mucho no poderle darle este punto al país, esta alegría a Colombia, lo luché, lo busqué, dejé el alma, pero seguro tendré que mirar qué no hice bien. Me duele demasiado porque queríamos ganar ese punto para clasificar, para superar la serie 3-0”, dijo bastante afectado el joven de 21 años.

Fueron dos horas y 38 minutos de partido en el que el colombiano dio muestras de una gran personalidad, logrando dar la pelea ante el número 38 del mundo.

Al final, Nicolás sumó dos set ganados de los seis que disputó en las series ante Italia y Estados Unidos. Y tal y como lo dijo Mariana Mesa en la transmisión oficial del juego, el debutante “demostró que tiene calidad, talento, temperamento, fortaleza física y personalidad para medirse ante los mejores del mundo y, por ello, Colombia en Nicolás tiene un gran prospecto”.

La tristeza y el llanto del debutante, también fue porque con su derrota Colombia se quedó sin opción de avanzar a los cuartos de final de la Copa Davis, ya que necesitaba mínimo cuatro victorias para seguir en competencia.

“Sé que no voy a dormir porque tengo mucha tristeza, necesitábamos este triunfo para que con los de mis compañeros continuáramos en competencia, tenía muchas ganas de darles una alegría pero no pude”, concluyó.

Y tenía razón, pues a segunda hora Daniel Galán, aunque tuvo que hacer un esfuerzo grande, venció a John Isner con parciales de 6-3 3-6 7-6.

Galán ganó con relativa facilidad el primer set 6-3, pero en el segundo el estadounidense se fue adelante y le quebró el servicio en dos ocasiones para terminar 3-6 lo que llevó a que tuvieran que jugar un tercer set que finalizó 6-6 por lo que la definición fue en ‘tie break’ en el que el nacido en Bucaramanga logró acertar para ganar.

Triunfo especial para el colombiano que alcanzó su segunda victoria ante un top-30 en su carrera deportiva.

De esta manera, el equipo nacional igualó la serie 1-1 con Estados Unidos y logró su segundo triunfo en Turín.

En el cierre, Juan Sebastián Cabal y Robert Farah disputaban el encuentro ante Jack Sock y Reilly Opelka (quien remplazó a John Isner).Cuando el marcador estaba 3-0 a favor de los colombianos se dio el retiro de los norteamericanos por lesión de Jack Sock