¿En realidad en Colombia no hay ciclistas en la actualidad que puedan relevar la generación que puso a vibrar al país en las distintas pruebas internacionales en la última década?

Con la espontaneidad y sinceridad que lo caracterizan, el subcampeón del Tour de Francia en 2017 lamentó el presente de este deporte y teme por su futuro. “No tenemos ningún ciclista bueno en Colombia (se refiere al recambio). Los últimos que estaban eran Sergio Higuita, Daniel Felipe Martínez y Santiago Buitrago”, señaló Rigo.

El antioqueño, subcampeón olímpico en 2012, así como del Giro 2013 y 2014, agregó que no entiende lo que está sucediendo con la nueva camada de pedalistas del pelotón nacional.

“No hay nada. No sé qué es lo que pasa. En Europa el ciclismo está muy fuerte. Muchos van allá, pero no aguantan dos años porque no son capaces de sostener el ritmo de carrera. Acá (en Colombia) se sigue trabajando, pero falta calidad”, agregó Urán, quien se alista para iniciar, a sus 36 años de edad, su temporada 18 en el pedalismo de alta competencia.

Sumado a las palabras de Urán, hay incertidumbre para seguir logrando buenos resultados en la élite del pedal. La cifra de representantes en el WorldTour bajó de veinte a quince; mientras que en la que categoría que le sigue, la de equipos Procontinentales, se pasó de quince a tres pedalistas (ver uno por uno). Entre los corredores que eran protagonistas en las pruebas que disputaban se destacan los boyacenses Nairo Quintana, quien aún no encuentra equipo europeo para competir, y Miguel Ángel Superman López, que ahora representa al Team Medellín.

Método de trabajo

Frente a la opinión de Rigo, hay quienes afirman que sí existen en el país ciclistas con talento para brillar en el Viejo Continente, pero hay factores que influyen para que no lo logren.

Luis Fernando Saldarriaga, quien dirigió pedalistas como Nairo Quintana, Esteban Chaves y Sergio Higuita, en la actualidad con exitosos palmarés, manifiesta que quienes muestran futuro para este deporte deben ser monitorizados y estar bajo un modelo que verdaderamente los potencialice para ser estándar de excelencia.

El formador recuerda que en el pasado Nacional en Bucaramanga, los promedios de los sub-23, en cada vuelta que daban al circuito en el que transcurrieron las carreras, fueron similares a los de la élite.

“Nivel sí hay, pero el paso de Colombia para ser visible en Europa está fallando. No hay un programa que permita el mejor desarrollo de esos deportistas que sobresalen y sobre todo de acuerdo con las realidades del ciclismo europeo”.

Saldarriaga señala que al partir sin tantas bases hacia Europa no tienen la adaptación requerida para entrar en el contexto del equipo.

“Hay cosas que les piden estas escuadras que antes se debieron trabajar en Colombia, como la disciplina, la parte científica y tecnológica... Esto no se hace acá y por tanto no logran su consolidación. El ciclismo tiene una característica especial: contar con carácter para el alto rendimiento. Este consta de sufrir, ser perseverante, adaptarse a las reglas y eso lo estamos perdiendo”, indica el orientador, quien reitera que, desde jóvenes, a los corredores se les debe hacer perfiles científicos para conocer si tienen o no retos, motivaciones.