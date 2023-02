Ese mismo día, la dupla femenina conformada por Dailyn Simancas y Juliana Gómez se quedó con la medalla de plata, tras ser superadas por la pareja ecuatoriana (9-11, 8-11). La jornada se terminó con un bronce en dobles mixtos con Sara Caicedo y José Santamaría.

Publicidad

Entre tanto, el viernes Amelia Pinto ocupó el tercer lugar del podio en la categoría sub 11. Y el cierre del campeonato no pudo ser mejor, en Sub 13, el título quedó en manos de Martín Mejía quien se impuso 11-7, 11-4, 11-2 ante el ecuatoriano Thomas Gavilanes. En lo más alto del podio de la rama femenina se ubicó Lucía Scarpeta tras derrotar a Biancha Minchon (PER) en un intenso partido que terminó con parciales de 9-11, 11-6, 11-9, 7-11, 11-6 tras 44 minutos en cancha.

En la categoría Sub-15, los oros también fueron para Colombia; en la rama femenina el título fue para Luciana Martínez, quien derrotó a Eduarda García de Ecuador en tres games con parciales de 11-4, 11-7, 11-4. La otra medalla de esta categoría fue el bronce de María Camila Sabogal.