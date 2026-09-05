¡Ojo este domingo! No habrá ciclovía en Medellín y estas son las vías cerradas por la Maratón

Las demás ofertas de la entidad durante el fin de semana se prestarán de manera normal en sus horarios habituales.

“Este domingo se cancelan los trayectos de El Poblado y Estadio de la ciclovía”, dice el comunicado, aduciendo también que lo hacen por el desmontaje del concierto de Arcángel, en el estadio Atanasio Girardot.

Los voceros del Inder Medellín confirmaron que este domingo, 6 de septiembre no se realizará la ciclovía en las zonas de Estadio y El Poblado, con el fin de facilitar la movilidad de las personas, ya que hay varios tramos de la ciudad que estarán cerrados por la Maratón Medellín, en las distancias de 10, 21 y 42 kilómetros.

El domingo las restricciones serán más extensas debido a las pruebas de 10, 21 y 42 kilómetros. En la Calle 44 San Juan, la calzada norte permanecerá cerrada totalmente desde el sábado a las 2:00 p.m., hasta el domingo a las 10:00 a.m., mientras que la calzada sur cerrará desde las 2:00 a. m., hasta las 11:00 a. m., del domingo.

Por su parte, el sector comprendido entre Pies Descalzos y Parques del Río en el costado oriental, hacia el Teatro Metropolitano (carreras 62, 57 y 58 con calles 42 y 43), tendrá restricciones entre las 2:00 a. m. y las 12:00 m. del domingo.

En la calle San Juan, sentido oriente-occidente, el corte irá desde la Avenida del Ferrocarril hasta la Avenida 80 de 4:30 a. m. a 7:40 a. m. La Avenida 80, en sentido sur-norte desde la carrera 70 hasta San Juan, cerrará de 4:30 a. m. a 8:35 a. m., y la carrera 70, sentido norte-sur desde la Avenida 80 hasta la calle 30 empalmando con la calle 69B, estará inhabilitada de 4:30 a. m. a 8:40 a. m.

Asimismo, la calle 30 en sentido occidente-oriente, desde la carrera 70 hasta la carrera 48 (Industriales), no tendrá paso vehicular entre las 4:30 a. m. y las 8:55 a. m.

En los corredores del sur y el río, la Avenida Regional (calzada oriental, sentido sur-norte) cerrará desde la calle 7 hasta la calle 26, en el sector de Bancolombia, de 4:30 a. m. a 8:50 a. m. La Avenida Industriales (calzada occidental, sentido norte-sur) estará cerrada entre la calle 24 y la calle 1 Sur de 4:30 a. m. a 9:30 a. m. En la Avenida Las Vegas, la calzada occidental (sentido norte-sur) no tendrá paso entre la calle 1 Sur y la glorieta de La Aguacatala de 6:00 a. m. a 9:30 a. m. En sentido contrario, sobre la calzada oriental de Las Vegas, los cierres irán desde la calle 77 Sur hasta la calle 37 Sur de 4:30 a. m. a 10:30 a. m., tramo que conecta con el cierre de la calle 37 Sur entre la Avenida El Poblado y Las Vegas en ese mismo horario.

La calzada oriental de Las Vegas también continuará cerrada desde la calle 37 Sur hasta La Aguacatala de 4:30 a. m. a 11:00 a. m., y desde allí hasta la calle 24 de 4:30 a. m. a 11:30 a. m.

Finalmente, la organización confirmó que la red de Metroplús mantendrá un paso controlado en la glorieta de la calle 30 con Avenida 80 entre las 5:00 a. m. y las 6:30 a. m., donde la logística y los agentes de tránsito darán vía de forma regulada a vehículos particulares, motocicletas y transporte público según el flujo de los atletas.

Así mismo el Metro empezará a funcionar desde las 4:00 de la madrugada para facilitar el desplazamiento de los atletas y la comunidad en general.

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