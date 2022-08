Algunas incógnitas iniciales se han despejado en las primeras nueve etapas, pero aún quedan otras. Claro está que Evenepoel, de 22 años, se ha mostrado muy superior al resto y está demostrando sus excelentes condiciones. Sus exhibiciones atacando en Pico Jano y Les Praeres le permiten ver la vida con optimismo.

Remco, doble vencedor de la Clásica de San Sebastián y con 33 victorias en su palmarés, vive su segunda experiencia en una grande. En el Giro 2021 se retiró, por lo que sus prestaciones a largo plazo siguen siendo una incógnita. Las sensaciones hasta ahora, inmejorables, y además le llega una crono de 30,9 km que le viene como anillo al dedo.

La superioridad de Evenepoel contrasta con el bache de rendimiento del esloveno Primoz Roglic, quien no ha podido seguir la rueda del belga a la hora de marcar diferencias en los finales en alto. El triple ganador de la Vuelta se impuso a su estilo rematador en Laguardia, pero en la general es tercero a 1.53 minutos, un agujero considerable.

Publicidad

“Ha sido una semana muy dura, pero he tenido buenas sensaciones y he recuperado bien. Llevar el maillot rojo antes de la contrarreloj es la mejor manera de pasar el día de descanso. Obviamente no habíamos planeado esta situación, pero es mejor esto que estar 2 o 3 minutos atrás”, dijo el actual líder de carrera.