Pero la ambición de este corredor no tiene límites. Hace un mes logró terminar el Tour de Francia, en el que hizo las veces de gregario para su compañero Carlos Rodríguez, y ahora, con más confianza adquirida, mayor técnica ganada y mejor nivel, muestra deseo de dar pelea hasta el final. “Me siento afortunado por seguir vivo y estar aquí. Intento ser positivo”, confesó Bernal, quien este año fue 12° en el Critérium del Dauphiné y octavo en el Tour de Hungría y de Romandía.

“Me gustaría recuperar el nivel que tenía antes, poder competir contra los mejores. Para eso sigo en el ciclismo, me despierto todos los días con ese objetivo.

En medio de los elogios, Egan dice que en esta Vuelta dará lo mejor de sí para arropar a su líder Geraint Thomas y agregó que el cariño de la gente es un plus más para seguir luchando. “El objetivo es hacer un podio con Thomas. Además, sentir el apoyo de la gente vale muchísimo para mí, sobre todo al ver que se han sentido identificados con lo que me ha estado pasando. Vale la pena todo el esfuerzo para seguir inspirando niños”, dijo el pedalista, quien no es el único en el presente pelotón que se ha levantado ante la adversidad para volver a competir en la élite (ver módulos).