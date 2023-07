Le Floch, el artesano del tiempo

Íbamos por la D177 y necesitábamos llegar a la N136 para finalmente desembocar en la A84 que nos llevaría a Fougeres. Pasamos a toda prisa por Rennes, la capital de la región de Bretaña y de su principal prefectura, Ilie y Vilaine. Desde nuestro Mercedes Benz alquilado vimos aparcados decenas y decenas de Citroen en esa bella ciudad de edificios apretujados y amplios malecones alrededor de los ríos Ilie y Vilaine, a cuyos costados se extienden interminables líneas de arbustos y pinos que dan sombra a las plazoletas donde los norteños se dan gusto con el vino mientras leen las últimas novedades en el Ouest France.

En Liffre paramos en un pequeño mercado a borde de carretera y aprovechamos para hacer las compras para la cena y el desayuno del día siguiente. Pastas, algo de jamón, lechuga y condimentos para hacer salsa. Llevamos algunos huevos, pan, mucha agua y una botella de mal vino, de esas cuyo precio no supera los 3 euros. Nos antojamos de una six-pack de cerveza que costaba, lo juro, apenas un euro y medio, y luego volvimos al auto con todas las bolsas y reanudamos el viaje.

La caravana del Tour de Francia avanzaba rauda por Janzé, lo cual nos daba tiempo para llegar y ubicarnos en el hotel que habíamos reservado por Booking.

Llegamos a la pequeña ciudad de Fougeres, de apenas 20 mil habitantes, pasado el mediodía. La etapa cuatro del Tour estaba programada para terminar a las 2:30. Teníamos tiempo de entrar las maletas y de adelantar algo de trabajo. El hotel se veía ostentoso desde la calle, pero su costo no era excesivo.

Se trataba de un viejo castillo, de unos 30 metros de alto y con un par de jardines interiores donde varios turistas leían y revisaban sus computadores. A nosotros, que éramos tres pelagatos que sólo estaríamos allí una noche, nos atrincheraron en un cuarto pequeño del segundo piso, con apenas dos camas y una ventana que nos permitía observar las montañas con sus verdes pinos.

Esa tarde, tras terminarse la carrera, llovió un poco. Fuimos hasta la sala de prensa sólo para recibir los regalos que siempre les dan a los periodistas: botellas de vino, muestras de queso, libros, mochilas y demás tonterías que uno agradece de todo corazón.

Me encargué de enviar mi crónica de la carrera a tiempo. Desglosé sobre Mark Cavendish y su victoria, la primera en muchos años y la número 31 en la Grande Bouclé. También conté de la etapa siguiente, la contrarreloj individual entre Changé y Laval, y luego, ya que tenía cuatro euros en el bolsillo, salí a caminar por la Rue National.

Varios bares y cafés estaban abiertos, pero yo no quería entregar tan fácil mis últimos billetes. Vi que frente a nuestro hotel había otro mucho más hermoso; rodeado de árboles y con una entrada como de cuento de hadas. Me acerqué y vi con asombro que se llamaba Hotel Balzac. Me pregunté si el gran naturalista tenía que ver con aquel pequeño pueblo de calles empedradas y casitas como adornadas con papel maché. De no haber sido por mi nulo conocimiento del idioma, habría ingresado hasta la recepción para ver la arquitectura interna del edificio. Tuve que resignarme con una foto y seguí caminando. Por la misma calle vi que a unos cien metros se habría una plaza con pequeños faroles y puestos de revistas. Fui hasta allí, abrigado con mi buso barato comprado en el Decathlon de Verona, Italia, y me puse a mirar la prensa. Una señora limpiaba las mesas de una pequeña panadería y así porque sí se puso a mirarme de arriba abajo, como tratando de adivinar quién era y qué hacía yo por allí.

No le puse atención y seguí mi camino. La ciudad era hermosa. Cada casa, cada negocio era como un viaje al pasado, como navegar por los relatos de Flaubert o Maupassant. Me sentía danzante, feliz, y todavía tenía los cuatro euros que, mal que bien, me permitirían tomarme una cerveza muy pero muy despacio, para entregarme un poco más al bello espasmo de la contemplación.

A media calle de donde estaba vi un letrero: Atelier d’horlogerie ancienne. No había que ser un experto en francés para entender que se trataba de un taller de relojería antigua, pero también ayudó la frase sobre la marquesina del establecimiento que decía: L’artisan du temps, además del dibujo de un reloj antiguo que se destacaba en una de las ventanas del lugar.

Mi vicioso gusto por lo antiguo me obligó a entrar en el taller. Por doquier había máquinas y piezas de relojes, pequeñas torres, péndulos gigantes y toda clase de resortes, tuercas y tornillos arrumados sobre mesas y anaqueles.

El señor Alain Le Floch estaba sentado en la mesa principal del negocio, completamente absorto en el mecanismo de un reloj del siglo XVIII que un cliente le había pedido reparar desde hacía semanas. Se tardó en percatarse de mi presencia, pues yo deambulaba silencioso por el lugar, absurdamente distraído de las normas básicas del recato.

“Bonjour comment allez-vous”, me dijo por fin desde su asiento, esperando mi respuesta con una actitud tranquila y a la vez enigmática.

“Je vais bien, merci. Mais je ne sais pas parler français”, le dije, aunque no de la forma perfecta y quise escabullirme hasta la salida, avergonzado por mi falta de cultura viajera.

“Cómo es posible que no sea capaz de usar las mínimas frases para poder comunicarme”, me reprendí mentalmente. El señor Le Floch, que tenía un pesado aire a Heinrich Himmler, el nazi que fundó las sanguinarias SS en tiempos de Hitler, me miró con cierta turbación y preguntó. “êtes-vous...”.

“Excuse-moi. Je suis un journaliste colombien. Ehhh,Tour de France”, pude decirle, apretando la tuerca de mis nervios, y entonces Le Floch se echó a reír de alegría y, aunque no sé qué rayos me dijo, si sé que me hablaba de ciclismo, de antiguas carreras, y hasta quiso mostrarme un par de fotos, pero en ese momento entró la señora Le Floch, Helene, y zanjó la situación.