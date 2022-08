“Estábamos arriba. Antes teníamos siempre gente en el podio con Chaves, Miguel Ángel, conmigo... Había muchos podios. También con Gaviria, que peleaba en los sprints. Pero estos dos últimos años no están siendo buenos”, indicó Urán en charla con el diario Marca y de cara a su participación en la Vuelta a España que se iniciará el 19 de agosto en Utrecht, Países Bajos.

“Creo que tenemos un problema y es que el método que teníamos ya no funciona. En la actualidad se requiere que el ciclista sea muy hábil. Tienes que saber manejar muy bien la bici. Ser un ciclista más agresivo”.

El reconocido y experimentado escarabajo de 35 años de edad señaló que hay hombres con jerarquía y talento como Sergio Higuita, Daniel Felipe Martínez y Santiago Buitrago; no obstante, enfatizó que “buenos, buenos, por detrás de ellos, no hay”.

“Ese es el problema que tenemos en Colombia, que no hay las herramientas para trabajar. Puede que existan los entrenadores con el conocimiento, pero no se posee la tecnología para hacer las pruebas suficientes a los corredores y saber hasta dónde pueden llegar. Si acá no se tecnifica el ciclismo con lo que tiene que ver con los planes de entrenamiento, más allá del talento que existe, difícilmente aparecerán ciclistas como Egan, Martínez o Higuita”, agregó el orientador.

El problema es mundial

Para Fabio Rodríguez, formador de Egan Bernal, corredores como este último no nacen todos los días, y descubrir estrellas como él no solo es una dura misión en el país sino también en el ámbito mundial. “Si uno mira España o Francia, están jodidas, no tienen representantes en el top-3 como en anteriores épocas”.