Además de publicar algunas de sus rutinas de entrenamiento, en las que viene apreciando los paisajes que no puede disfrutar cuando está en competencia, el corredor que nació en el municipio de Urrao hace 35 años, también aprovecha para mostrar sus bonitos momentos con su esposa Michelle Durango y su pequeña hija Carlota.

De cara a su segundo gran objetivo de la temporada, la Vuelta a España que se inicia este fin de semana, el pedalista colombiano se las arregla para mantener el nivel con el que terminó el Tour de Francia y no descuidar a su familia, quien lo acompaña en territorio europeo.

Luego de verlo en el mar, en piscina o de paseo en carro de golf con ellas, el pasado domingo Rigo volvió a ser tendencia al grabar en sus historias de Instagram sus maromas para poder salir a rodar sin despertar a sus seres queridos. En completo silencio y en cámara lenta para que el sonido de sus zapatillas no interrumpieran el sueño de ellas. El pedalista logró su propósito.

“Ahora ha bajado el nivel. Estábamos arriba. Antes siempre teníamos a gente en el podio con Chaves, Miguel Ángel, conmigo mismo... había muchos podios. También con Gaviria, que peleaba en los sprints. Pero estos dos últimos años no están siendo buenos”, dijo el antioqueño, al agregar que, aunque el pedalismo nacional tiene ilusión con corredores como Sergio Higuita, Daniel Felipe Martínez y Santiago Buitrago , hace falta más renovación.

“Buenos, buenos, por detrás de ellos, no hay muchos. Creo que tenemos un problema y es que el método que teníamos ya no funciona. En la actualidad se requiere que el ciclista sea muy hábil. Tienes que saber manejar muy bien la bici. Ser un ciclista más agresivo. Desde el kilómetro cero ya se está atacando. No vale simplemente con ir bien en la montaña y defenderte en el resto, tienes que ser un ciclista completísimo”.