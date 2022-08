La 77ª Vuelta a España afronta su segundo gran salto en forma de traslado en su itinerario que la llevará desde Asturias hasta orillas del Mediterráneo en Alicante. El primero fue desde Países Bajos hasta el País Vasco. Tras su jornada de descanso este lunes, la carrera se reanuda este martes con una contrarreloj de 30,9 kilómetros entre Elche y Alicante.

De estas nueve primeras etapas la Vuelta sale con una primera gran conclusión, el ciclista belga Remco Evenepoel (Quick Step) golpeó duro a sus rivales y demostró que está a un nivel superior al resto.

La única duda es conocer si asimilará bien una carrera de tres semanas.

Por el lado de Colombia, las ilusiones de podio se desvanecen. Parece que en la lucha por la general solo queda una carta, Miguel Ángel López (Astana), ahora octavo, a 5.03 de Remco, y a 3.10 del tercer clasificado, el esloveno Primoz Roglic (Jumbo), campeón de la carrera los últimos tres años.

Tras la disputa de la novena jornada, la cual ganó el sudafricano Louis Meintjes (Intermarché), Rigoberto Urán (EF) y Sergio Higuita (Bora) perdieron más tiempo y resignaron opciones. Rigo es 20°, a 8.42, e Higuita, 21°, a 9.45.

“A mí me encanta hablar mierda, ustedes me conocen, pero a la hora de hablar con la verdad son las fuerzas que hay, los números son buenos, tenía buenas piernas, pero si te digo que ayer (etapa 8) subimos a más de 6,5 vatios kilo y perdí minuto y medio, pero por más que quiera, no me da”, aseguró Urán en sus redes sociales.

Perdieron escuderos

El neerlandés Wout Poels (Bahrain Victorious), el belga Pieter Sherry (Quick Step Alpha Vynil), gregario del líder Remco, y el estadounidense Sepp Kuss (Jumbo Visma), este último gran escudero de Roglic en sus últimas conquistas, no tomaron la salida en la etapa que terminó de ayer entre Villaviciosa y Les Praeres, de 171,4 km.

Poels y Sherry dejaron la carrera tras dar positivo en los test de covid-19 a los que fueron sometidos en sus respectivos equipos, mientras que Kuss estaba afectado por fiebre según comunicó su escuadra. Tras los abandonos de Sherry y Kuss habrá que ver cómo condiciona en las próximas etapas a sus líderes en cuanto al control y las estrategias de unos y otros.

“Ya he pasado por muchas cosas en mi vida y esto es por lo que sigo luchando y sufriendo. Todo lo que superé hace dos años me ha hecho una nueva persona (sufrió accidente). No esperaba llegar a la contrarreloj con esta ventaja. Estoy muy emocionado. No tengo palabras para mis compañeros, se merecen varios días de descanso. Este es el mejor equipo del mundo, de verdad”, dijo Remco