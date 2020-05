Púgiles colombianos no bajan guardia

En la sala o en el corredor, en un garaje o una habitación. Y hasta en la cocina de sus casas. Así se les ve entrenar, vía Zoom, a los representantes de la Selección Colombia de boxeo.

Incluso, el antioqueño Céiber Ávila confiesa que, en algunas oportunidades, ha lanzado golpes contra el viejo saco de arena en el que practicaba de niño y que está colgado en uno de los árboles de su natal Currulao, corregimiento del municipio de Turbo. “Hay tantos sueños por cumplir que aquí no hay tiempo para relajarse. La creatividad en este momento es fundamental para mantener buen estado de forma”, dice.

“Pese a esta crisis sanitaria que vivimos, ahora más que nunca ninguno de ellos puede bajar la guardia. Esto sería retroceder, perder el tiempo que se acumula de preparación”, así lo expresa el entrenador nacional, el cubano Rafael Iznaga, quien desde Bogotá, ciudad donde antes estaba concentrado con sus pupilos, sigue dirigiendo los trabajos físicos y tácticos pero de manera virtual.

Con la tranquilidad y seguridad que lo caracteriza, Iznaga dice que las ayudas digitales son fundamentales para continuar los procesos con los pugilistas, a quienes se les hace un riguroso plan de entrenamiento y seguimiento, en el que intervienen diferentes especialistas, entre ellos médicos, sicólogos y nutricionistas, pues los objetivos deportivos de este año siguen firmes, aún más pensando en la clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio-2021.

Entre los temas esenciales que ejercen está el mental, el cual permita al deportista estar motivado y no caer en la preocupación y estrés que generan el encierro. “Frente al corononavirus se nota que la gente está tomando conciencia. Al final, la conclusión es que hay que aprender a convivir con esto, cuidarnos”.

En un deporte en el que el país ha logrado grandes alegrías, como quedó evidenciado con las cinco medallas olímpicas alcanzadas gracias a los bronces de Alfonso Pérez (57 kilogramos) y Clemente Rojas (54) en Múnich 1972; Jorge Eliécer Julio (51) en Seúl-88; Íngrit Valencia (51) y la plata de Yuberjen Martínez (49) en Río-2016, la ilusión de seguir agrandando y mejorando ese palmarés es alta.

Iznaga reconoce que los ajustes en las divisiones olímpicas por parte de la Asociación Internacional de Boxeo Aficionado (Aiba) perjudicó al boxeo nacional, sobre todo en las pesos inferiores, en los que siempre se había tenido buenas actuaciones.

Sin embargo, agrega que trabajan en la adaptación en las diferentes pruebas para ponerse a la par de los mejores de este deporte.

El orientador cubano comenta que si bien puede ser complicado entrenar en casa y no en el gimnasio, los deportistas han mostrado profesionalismo, sobre todo porque el Preolímpico americano (25 de marzo al 3 de abril en Argentina), se podría celebrar en noviembre. “La planificación no para, y todos vienen acatando las normas y respondiendo según sus condiciones. No es lo mismo que estar concentrados, especialmente en el tema físico-técnico-táctico, pero sí en cuanto a conservar la forma” .