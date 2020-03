“Pácora”, el ciclista que más etapas ha ganado este 2020

La desaparición del Team Manzana lo dejó sin equipo,

pero Jhonatan Restrepo recaló en Italia. Allí creen en él.

Hace cerca de tres meses, Jhonatan Restrepo Valencia no pasaba más de cinco días seguidos al lado de su esposa Daniela Muñoz e hijo Matías, de cuatro años de edad.

Por ahora, y debido a la cuarentena que debe guardar, estará con ellos, mínimo, un mes. “Yo creo que más”, comenta el ciclista caldense en medio de la espontaneidad que lo caracteriza.

El coronavirus provocó que abandonara, sin pensarlo, Italia, donde le brindaron la oportunidad luego de quedarse sin equipo en 2019 tras el cierre del Manzana Postobón.

En la escuadra Androni, de la cual dieron el salto a la máxima categoría del pedal compatriotas como Egan Bernal e Iván Sosa, creyeron en “Pácora”, como apodan a Jhonatan, por ser de ese municipio caldense, para que volviera a demostrar su talento ciclístico como alguna vez lo exhibió en el también desaparecido Katusha, entre 2015 y 2018.

En Italia, la expansión de la mencionada enfermedad sigue avanzando a gran velocidad. Al día de ayer, y según el Ministerio de Salud de esa nación, se registraban más de 3.700 fallecidos, siendo la de mayor víctimas mortales en el mundo.

Este drama llevó a Restrepo a invitar a la gente, por medio de sus redes sociales, a tomar conciencia para que esta invisible epidemia no se propague en Colombia como sucedió en ese territorio europeo por no poner en práctica las recomendaciones dadas.

Con sentimientos encontrados, primero, por la crisis que atrapa a la humanidad y, luego, por el gran momento deportivo, Jhonatan habló con EL COLOMBIANO.

Se nota que vivió días de incertidumbre en Italia...

“Sí, del todo, porque imagínese uno allá encerrado en un hotel y escuchando noticias todos los días sobre la propagación del coronavirus. Huy hermano, eso es muy duro. En ese entonces solo había contagiados, apenas estaba entrando el virus a Italia, como está pasando aquí en Colombia. Estábamos en Cuorgnè, a 20 kilómetros de Turín, y no salíamos ni a entrenar”.

Uno se imagina una zozobra tremenda...

“Claro, es que solo salíamos de la habitación a comer. Para regresar a Colombia partimos mejor de Turín, pues el aeropuerto de allí es pequeño y estaba solo. Evitamos despegar de Milán, me daba mucho miedo porque es donde está el centro de la problemática en Italia”.

¿Qué queda para la vida al estar en riesgo y presenciar momentos tan difíciles allí en estos días?

“Cuando uno está allá y escucha tantos casos de personas que mueren, sobre todo los de la tercera edad, comprende que en realidad esto es serio, que no es un juego, que nos debemos cuidar. El mejor aprendizaje es ser responsable y tener respeto por la vida de uno y de los demás, porque esto a todo el mundo le puede llegar”.

Hasta varios colegas del ciclismo han resultado contagiados, entre ellos Fernando Gaviria...

“Por lo mismo, nadie piensa y cree estar en riesgo de contraerlo, y mucho menos en una carrera, por eso hay que ser muy responsables, porque un virus como este no respeta estratos”.

Previo a esos sucesos incómodos se encontraba en un gran estado de forma. En carretera sorprendía con su gran estado, como queriendo demostrar que no estaba perdido para la élite del pedalismo...

“Para este año cambié bastante la mentalidad y mi forma de entrenar, con mayor intensidad y programación, esto me ha ayudado a mejorar mi condición. A uno se le olvida lo que es sentir el triunfo, y cuesta recuperar eso. Entonces, volver a ganar recuperó mi confianza, ahora voy a las carreras enfocado, motivado y con muchas ganas”.

De hecho es por ahora el corredor con más victorias UCI -6- en 2019, ¿qué le da a entender esto?

“Que, gracias a Dios y al trabajo que hice desde diciembre, en época de vacaciones, se empezó a ver reflejado. Años atrás también me esforzaba pero pienso que la cabeza no estaba bien puesta, no confiaba en mí. Ahora estos resultados reflejan que estoy más centrado en un deporte que amo”.

Ahora que está más maduro, y haciendo retrospectiva, ¿cuál cree fue la causa por la que no logró consolidarse antes en el ciclismo de Europa?

“La cabeza. No me centraba en lo que era, y cuando lo hacía, no ejecutaba los detalles como era. Por ejemplo, comía muy mal, no injería lo que me daba energía, dejaba de alimentarme pensando que era lo mejor, en verme más flaco. Entonces claro, me mantenía apagado, y cuando ya empezaba a comer, porque no rendía ni en los entrenamientos, pues me subía de peso y eso me hacía mucho daño en la cabeza, la actitud”.

¿Cuál fue su mayor ganancia cuando retornó al ciclismo de Colombia?

“No sentir la presión que tenía antes. En el Team Manzana Postobón me respaldaron demasiado, el ambiente era más relajado, ahí empecé cambiar el chip de antes”.

¿Qué opinaba cuando expertos del ciclismo mundial lo llegaron a comparar con el expedalista Santiago Botero?

“Era un honor, porque Santi ha sido uno de los mejores corredores de Colombia. Pero aún me falta mucho para igualarlo, yo soy otro tipo de corredor, y para ser como Botero me tocaría mejorar mucho en la alta montaña”.

¿Cuál fue su secreto para no dejarse vencer tras pasar a una categoría inferior en el ciclismo luego de estar en el Katusha?

“La familia. Tras esos momentos uno sabe con quiénes cuenta. Cuando estaba en Katusha tenía buenas amistades y al salir de allí muchas de estos desaparecieron. Ahí fue cuando me empecé a dar cuenta la importancia de estar siempre con los seres queridos. La motivación que generó en mí el Manzana también fue determinante”.

¿Qué les dice a esos jóvenes que muchas veces se quedan sin equipo y creen que ya no se les abrirá más puertas?

“Que no se dejen vencer, que siempre luchen y mantengan una energía positiva, con negativismo no llegan a ninguna parte”.

¿Qué lo impulsa para demostrar que usted puede volver a ser un ciclista de la máxima categoría del pedalismo mundial?

“La verdad, quiero seguir así como estoy. Ya no me estreso por volver al WorldTour. Si el año que viene sigo en Androni voy a estar feliz. Ya sé lo que es la presión de estar en un equipo grande, voy paso a paso, aprovechando cada oportunidad que se me presenta. En este equipo italiano me siento como en un ProTour, allí me hacen sentir así, porque además tiene una gran organización y puede participar en pruebas de importancia, eso me genera ilusión”.

¿Quién es ahora Jhonatan Restrepo y cómo se ve, por ejemplo, en 10 años?

“En valores me defino en tres palabras: humildad, alegría y responsabilidad. En cuanto a lo otro soy de disfrutar los momentos, la vida. Pero espero que en diez años esté bien con mi familia y pueda tener con ella más momentos para compartir como lo merecemos” .